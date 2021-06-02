 

Угроза отключения от SWIFT заставит Путина отступиться от Лукашенко

02.06.2021, 7:22, Новости дня
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В Европейском парламенте в конце апреля пригрозили РФ отключить её от системы SWIFT, и это может стать «настоящей ядерной бомбой» для российской экономики, пишет обозреватель в La Tribune. Так что, по его словам, Путин вряд ли станет бросать дополнительные силы на помощь Лукашенко.


Reuters

Режим Лукашенко явно не рассчитывал на то, что история с разворотом самолёта вызовет такой международный резонанс, пишет экономист Мишель Санти в своей статье для La Tribune. По его словам, Лукашенко теперь совсем не интересуется своей репутацией, поскольку он уверен, что РФ его защищает и будет всегда поддерживать.

Но российские деловые элиты относятся к Лукашенко и его «пособникам» с большим недоверием, отмечает автор статьи. Они выступают против того, чтобы РФ тратила хоть какие-то дополнительные ресурсы на Белоруссию. В этом обозреватель и видит ограниченность поля действия для Путина: оно определяется российскими элитами, которые будут против того, чтобы РФ активно вмешивалась и действовала в пользу нынешних белорусских властей. Над ними висит другая угроза, гораздо более серьёзная — исключение РФ из системы международных платежей SWIFT*.

Таким отключением пригрозили РФ в Европейском парламенте 29 апреля в случае, если она вторгнется на Украину. «Настоящая ядерная бомба, которая может разрушить российскую экономику», — отмечает автор статьи, напоминая про проблемы, с которыми столкнулся Иран, чья экономика обрушилась на 50%, когда в 2012 году её отключили от SWIFT. РФ с помощью этой системы получает деньги за продажу углеводородов, так что отключение от SWIFT обернётся как минимум снижением ВВП на 10 пунктов, денежным кризисом, массовым бегством капиталов.

Эти последствия РФ прочувствовала отчасти в 2014 году, когда некоторые российские банки попали в чёрный список США. Тогда РФ ввела свою национальную систему платёжных карт «Мир». Однако у неё успех ограничен, поскольку принимают её лишь в небольшом количестве стран. Кроме того, SWIFT попытались заменить Системой передачи финансовых сообщений, но к ней подключились только российские финансовые организации.

В качестве альтернативы иногда упоминают подключение РФ к китайской системе международных платежей. У Китая, как считают эксперты, больше шансов побороть доллар, чем у рубля. Впрочем, произойдёт это не в ближайшем будущем, поскольку китайская валюта представляет лишь 2% от всех мировых движений финансов, тогда как доллар — 40%.

«В малорадостном для российской экономики контексте, притом что в данный момент нет никакого выхода или настоящей альтернативы, Путин, у которого в приоритете Украина, скоро отступится от  Лукашенко», — пишет автор статьи в La Tribune.

* Комментарий ИноТВ:
 
Глава МИД РФ Сергей Лавров считат, что отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России. «Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — подчеркнул он.



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