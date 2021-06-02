 

Гуманоид или больной человек? На дороге в Индии засняли «живой скелет»

02.06.2021, 7:17, Разное
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Изначально видеоролик был загружен в местный Твиттер и быстро стал вирусным, разойдясь по соцсетям. В комментаторах пользователи оживленно спорят человек ли это или пришелец.

Это жутковатое видео было снято 28 мая 2021 года в индийском штате Джаркханд, район Хазарибагх.

В этом месте недавно был построен новый мост и когда автор видео со своими друзьями поехал по мосту вечером, они увидели впереди нечто очень белое и человекоподобное.

Это существо похоже на крайне истощенного человека, по сути ходячий скелет, однако двигается оно довольно неплохо для человека в такой степени истощения.

На видео хорошо заметно, что у существа очень длинные ноги, длинные руки, нет одежды и полностью безволосая голова.

На видео также можно увидеть, как мотоциклист не решается проехать мимо существа, притормаживая перед "гуманоидом", и никто к нему почему-то не подходит и не предлагает свою помощь, что было бы логичным, если бы это был просто сильно истощенный человек. При этом сама фигура один раз оборачивается, приостанавливая ходьбу, и смотрит на людей, но кажется ничего не говорит. 

Многие уверены в том, что это определенно что-то сверхъестественное, другие относятся к видео со скептицизмом и считают, что это либо подделка в видеоредакторе, либо это просто какой-то очень худой, лысый и вероятно больной человек.



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