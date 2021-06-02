Очень Классный Клип Родителей Выпускников

Череда выпускных заставляет буквально втянуть голову в плечи. Это же вот-вот начнутся истерики, мол, то мне надеть нечего, то в университет не хочу, то еще что-то. Даа, быть родителем в этой ситуации сосем не просто, но что… если быть ребенком? А ведь детям это непременный стресс. У них и жизнь меняется, да еще и надеть на выпускной нечего. Тут поддержка родительская нужна непременно.

Вот родители и решили поменяться хотя бы на время ролика местами и примерить на себя нелегкую участь ученика. Сложности ждать себя не заставили. Вспомните себя, стоило только чуть темней подвести глаза, как сердитый директор уже норовит читать морали. А как тут не подводить, если сосед по парте, ну до того сильно нравится. Или уроки. Ну это же скучно неимоверно – сидеть в ожидании этих перемен.

За окном – лето, все уже поснимали куртки, а ты сиди себе, смотри в учебник математики. Просто насмешка жизни, не меньше. И как такое нервы выдерживали? Смотрите удивительное видео, которое родители сняли для своих детей. Очень творческий подход, который останется в памяти на века. Можно тренировать себя, отстукивая ритм песни, которую слушаете, пальцами по столу или спинке стула.