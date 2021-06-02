 

Очень Классный Клип Родителей Выпускников

02.06.2021, 6:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Череда выпускных заставляет буквально втянуть голову в плечи. Это же вот-вот начнутся истерики, мол, то мне надеть нечего, то в университет не хочу, то еще что-то. Даа, быть родителем в этой ситуации сосем не просто, но что… если быть ребенком? А ведь детям это непременный стресс. У них и жизнь меняется, да еще и надеть на выпускной нечего. Тут поддержка родительская нужна непременно.

Вот родители и решили поменяться хотя бы на время ролика местами и примерить на себя нелегкую участь ученика. Сложности ждать себя не заставили. Вспомните себя, стоило только чуть темней подвести глаза, как сердитый директор уже норовит читать морали. А как тут не подводить, если сосед по парте, ну до того сильно нравится. Или уроки. Ну это же скучно неимоверно – сидеть в ожидании этих перемен.

За окном – лето, все уже поснимали куртки, а ты сиди себе, смотри в учебник математики. Просто насмешка жизни, не меньше. И как такое нервы выдерживали? Смотрите удивительное видео, которое родители сняли для своих детей. Очень творческий подход, который останется в памяти на века. Можно тренировать себя, отстукивая ритм песни, которую слушаете, пальцами по столу или спинке стула.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / В годовщину свадьбы Меган и Гарри: Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта

22.08 / Лукашенко поручил военным принять “самые жесткие меры” из-за протестов

13.02 / В программу «Национальные проекты России» включат строительство колоний-поселений

02.10 / Ученые нашли в Австралии пещерные рисунки нового типа

24.05 / Политолог Рар о заявлениях Зеленского на пресс-конференции: Не понимает, что такое большая политика

19.03 / Короткие перерывы названы полезными для снятия усталости и вовлечения персонала в работу

26.09 / В Johnson&Johnson рассказали об испытаниях вакцины против коронавируса

26.02 / Family look Анастасии Макеевой – Личное мнение

08.04 / Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине

14.12 / Мнение: Запуск ракеты-носителя “Ангара”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика