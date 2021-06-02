 

Что привез Лукашенко Путину в черном чемодане

02.06.2021, 6:16, Разное
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Встреча двух политиков длилась пять часов. За это время стороны обсудили множество вопросов, в том числе проблемы Союзного государства и недавний инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании “Райанэир” и задержанием главреда телеграм-канала NEXTA и его девушки.

На встречу с Владимиром Путиным президент Белоруссии Алексанр Лукашенко привез некий черный кожаный чемодан с гербом на крышке, содержимое которого интересовало всех. Теперь стало ясно, что там было.

В кейсе содержались бумаги о сложившейся ситуации вокруг Союзного государства и об отношениях США, Евросоюза и Китая. Это была аналитика, которую подготовили белорусские спецслужбы, пишет URA.RU. По словам Лукашенко, эта информация носит закрытый характер и не могли быть озвучены в эфире.

Александр Лукашенко также добавил, что спецслужбы республики осуществили огромную работу, чтобы подготовить бумаги, о которых идет речь.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко состоялась в Сочи 28 мая. Помимо инцидента с самолетом и проблем Союзного государства лидеры обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.

Ранее “Дни.ру” сообщали, почему на кадрах купания в Черном море был только один Александр Лукашенко.



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