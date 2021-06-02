Байден объявил белых расистов главной террористической угрозой для США
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Разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны, сообщил американский президент Джо Байден.
«Не ИГ, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – приводит его слова ТАСС.
Байден сказал, что «ненависть никогда не победить», ведь «она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия». Глава американского государства призвал «не предоставлять убежище ненависти».
Напомним, Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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