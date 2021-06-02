Байден объявил белых расистов главной террористической угрозой для США

Разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны, сообщил американский президент Джо Байден.

«Не ИГ, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – приводит его слова ТАСС.

Байден сказал, что «ненависть никогда не победить», ведь «она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия». Глава американского государства призвал «не предоставлять убежище ненависти».

Напомним, Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».