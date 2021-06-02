США начали расследовать возможную утечку данных о ядерном оружии в Европе

Ведется расследование в связи с заявлениями о возможной утечке информации об американском тактическом ядерном оружии в Европе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Интернет-портал Bellingcat заявил, что военные в Европе, охраняющие ядерные вооружения США, использовали обучающее приложение с карточками, которые содержали секретную информацию. При этом доступ к ним не был ограничен. Bellingcat утверждает, что через интернет можно было ознакомиться даже с теми обучающими карточками, которые содержали сведения о местоположении видеокамер наблюдения на базах.

Министерство ВВС США «расследует, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки обучающего приложения», сказал Кирби. Он заверил, что «все американские вооружения защищены и находятся в безопасности», и напомнил, что Вашингтон «ни подтверждает, ни отрицает наличие или отсутствие ядерных боезарядов в каком-то конкретном местоположении», передает ТАСС.

Напомним, тактическое ядерное оружие США находится на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Согласно выводам неправительственных специалистов США, речь идет о примерно 150 бомбах B61.