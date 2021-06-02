 

Эти Милые Близнецы Даже Чихают Синхронно

02.06.2021, 5:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это же надо, как совпало! Такие забавные.
Близнецы – одни из самых удивительных и загадочных малышей. Ведь, несмотря на все схожести, все же это разные личности, имеющие свои предпочтения, особенности характера. Самые забавные моменты, конечно же, происходят в раннем детстве. Посмотри на этих милых близнецов! Они не только похожи друг на друга, но еще и чихнуть умудрились синхронно!

Это же надо, как совпало! Такие забавные! Поделись милыми детишками со своими подругами и друзьями!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Личное: Больно Гарику

04.04 / Жители Финляндии высмеяли Украину за попытку обострения отношений с Россией

23.07 / Два года назад в Подмосковье изнасиловали и убили пятилетнюю девочку. Преступника до сих пор не наказали

06.04 / РПЦ предлагает избавиться от имён языческих богов в названиях месяцев

28.07 / Врачи рассказали, кому полезно есть арбуз

12.09 / Названы способные вызывать рак сладости

29.05 / Мнение: Число больниц в России, тариф на носилки и запрет ватных палочек

22.05 / Отвлекаем мозг: как мы сами усложняем жизнь, которая на самом деле простая

12.01 / Шубский мог потратить 12 млн рублей на изготовление памятника для Веры Глаголевой

13.05 / Мнение: Донбасс и выборы депутатов Госдумы России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика