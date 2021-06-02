Эти Милые Близнецы Даже Чихают Синхронно

Это же надо, как совпало! Такие забавные.

Близнецы – одни из самых удивительных и загадочных малышей. Ведь, несмотря на все схожести, все же это разные личности, имеющие свои предпочтения, особенности характера. Самые забавные моменты, конечно же, происходят в раннем детстве. Посмотри на этих милых близнецов! Они не только похожи друг на друга, но еще и чихнуть умудрились синхронно!

Это же надо, как совпало! Такие забавные! Поделись милыми детишками со своими подругами и друзьями!