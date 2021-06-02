Мнение: Третий всадник

В России вскоре может подорожать пиво. С таким предупреждением выступила Ассоциация производителей пива (АПП).

В заявлении организации говорится о том, что обсуждаемое властями введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию в РФ неизбежно приведет к росту ее стоимости для потребителей на 5-10%.

Заявлений и реальных примеров резкого подорожания продовольственных товаров становится всё больше. Только сегодня власть заявила, что не допустит дефицита яиц – и мы прекрасно понимаем, что теперь-то точно дефицит гарантирован.

Достаточно быстро в стране (и, кстати, мире тоже) создаются предпосылки для того, чем еще в прошлом году пугал главный начальник ООНовской продовольственной структуры – голода.

Голод – это катастрофический сюжет, ничуть не менее катастрофичный, чем эпидемии и пандемии. Медицинскую тему на человечестве откатали в 20 году, сейчас закладываются базовые основы для прихода следующего всадника Апокалипсиса. Который на вороном коне. Белый конь со своим седоком нас посетил в прошлом году.

Контуры голода примерно понятны: ограбленные в ходе масштабных карантинных мероприятий по всему миру люди стали предельно уязвимы к резким подъемам цен на продовольствие. Искусственный голод начнется с неурожаев, вину за которые возложат на глобальное потепление, а значит – рывком попытаются разрешить все те задачи, которые были уже озвучены, когда нас пугали этим ужасным ужасом.

И как с ковидом всплыли разнообразные медики от политики, вместе с голодом всплывут такие же политизированные климатологи (а иконой стиля будет небезызвестная Грета Тунберг, которую за последние полтора года немножечко подзабыли, но будем говорить прямо – зря. Не для того мама цветочек растила). И, естественно, тут же появятся доморощенные климатологи из числа глубинного народа, которые будут яростно отстаивать единственно верную официальную точку зрения – да, в наших бедах виновато глобальное потепление и антропогенный фактор. От вируса на лицо цепляем маску, от глобального потепления – трусы с фильтром-уловителем метана. А кто будет крутить пальцем у виска – тот несомненный враг человечества, подлежащий утилизации.

Террор не может завершиться раньше, чем будет достигнута цель, ради которой он и был запущен. Поэтому ковидный террор, который перестает пугать, зато вызывает все более сильное отторжение и борьбу людей с этим безумием, по сюжету просто обязан смениться каким-то иным. Новеньким и еще более страшным. Третий всадник Апокалипсиса сменит первого, а там и до второго и четвертого уже недалеко.

То, что нам реально готовят голод – факт. Цены на продовольствие потихоньку (и не только потихоньку) растут, но самая мякотка может ожидать нас позже – либо этой осенью, либо следующей весной. Сейчас же создаются предпосылки.

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