 

Галкин опроверг штраф в пользу ПФР

02.06.2021, 4:52, Новости дня
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Юморист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал сообщения о том, что Арбитражный суд Москвы взыскал с него 4 тыс. рублей в пользу Пенсионного фонда России.

Галкин сказал, что сообщение о взыскании «написал какой-то Тelegram-канал, и все тут же это перепечатали», сам юморист «не в курсе ни суда, ни уплат». «Позвонил в Пенсионный фонд – там тоже ничего не знают», – приводит его слова «Пятый канал».

Артист указал, что «ПФР с 2018 года не занимается администрированием страховых взносов». По его словам, «кто-то написал ерунду – все разнесли». Он назвал ситуацию «дурацкой»: «Тихо сидишь дома, никого не трогаешь, платишь взносы, а потом вот так… И бегай теперь по изданиям, доказывай, что ты все заплатил».

«Засудил бы каждое издание, но не хочу тратить свое время на это. Какой-то человек сидит, в носу ковыряет, придумал что-то, напраслину нагнал, а я должен терять свое время, часть своей жизни на то, чтобы доказывать, что это неправда? Зачем?» – сообщил он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, СМИ со ссылкой на текст судебного приказа сообщили, что Арбитражный суд Москвы взыскал с Галкина 4 тыс. рублей в пользу Пенсионного фонда России. Как сообщалось, ПФР обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании штрафа, поскольку Галкин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, нарушил обязанности, предусмотренные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.



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