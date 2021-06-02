Девушка пять раз ударила девятилетнего брата ножом в Камчатском крае

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девушка напала с ножом на девятилетнего брата, информирует СУ СК по Камчатскому краю.

Как сообщается на сайте управления, утром 31 мая брат и сестра «находились без родителей в квартире», девушке «не нравилось поведение брата». В результате «она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов». Мальчик госпитализирован, открыто уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Представитель следственного управления Елена Ильина сообщила, что мама детей уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Сейчас пострадавший мальчик находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости».