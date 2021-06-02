 

19 задорных старичков, живущих на полную катушку, которые доказали внукам, что они ещё ого-го

02.06.2021, 4:48, Разное
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Как говорится, старость — не радость. А что если всё-таки… радость? И веселье, и увлечения, и посиделки с друзьями, и даже взбалмошные поступки? К примеру, старички из нашей статьи делают всё это, не задумываясь о том, что им уже немало лет и что им уже «поздно». С таких людей стоит брать пример и молодым, ведь они ещё ого-го!

"Моя 86-летняя бабушка и её кресло, расшитое вручную. Она трудилась над ним 25 лет и наконец закончила"

"Она подбирала павлинов, на обочине дороги, которые были сбиты автомобилистами, чтобы сравнить цвета их крыльев и её ниток. А также купила живого павлина для сравнения цветов. Мне не разрешают в нем сидеть".

 

Дедушка сделали татуировку в виде слухового аппарата, чтобы стать похожим на своего внука

Очевидно, они лучшие друзья!

 

"Купил своей 84-летней бабушке iPad и установил ArtRage, чтобы она в нём рисовала"

"Я оставил её одну с новой игрушкой на 30 минут. А когда вернулся, то увидел это".

 

"Моя бабушка в день ее 100-летия"

Нам всем стоит стремиться к тому, чтобы дожить до возраста этой леди и выглядеть также в свои 100 лет.

 

"Мой дедушка катается на водных лыжах в свой 91 день рождения"

Этот мужчина (дедулей его назвать язык не поворачивается) определённо крут! 

"Я только что узнал, что моя бабушка проводила время во время карантина, тренируясь с отягощениями. На следующей неделе ей исполнится 85"

Она выглядит максимум на 60!

 

"Моя 77-летняя бабушка получила степень доктора философии и является старейшей выпускницей университета"

Учиться чем-то новому никогда не поздно.

 

"Так мои дедушка и бабушка отпраздновали 60-летие своей свадьбы"

Главное в душе оставаться молодыми.

 

"Мой 60-летний дядя рассекает волны на острове Кауаи"

Кажется, чей-то дядя Посейдон.

 

"Мой дедушка в 72 года"

Такой формой тела не могут похвастать многие молодые. 

"На этом фото моя прекрасная бабушка садится на шпагат после вечеринки в честь её 80-летия"

Всем бабушкам бабушка!

 

"Что сделала моя 80-летняя бабушка, когда ей сказали «одеться как ниндзя»"

У каждого свои представления о ниндзя.

 

"Сегодня моя 73-летняя бабушка окончила среднюю школу. Она не могла сделать этого в детстве, потому что помогала семье, но она всегда сожалела, что не получила аттестат"

Ученье — свет!

 

"Моя 90-летняя бабушка просто взяла и пробежала свой первый 5-километровый марафон"

А некоторые даже ленятся догнать автобус.

 

"Моей бабушке исполнилось 100 лет в октябре прошлого года, и она до сих пор может простоять в планке 30 секунд"



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