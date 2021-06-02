15 фактов о человеческом теле, которые расскажут, насколько вы редкий экземпляр

Люди от природы постоянно стремятся узнавать что-нибудь новое, но при этой очень мало знают о себе. Создатель TikTok-канала «Knowledgesaurus» решил бороться с этой несправедливостью, регулярно рассказывая в своих видео увлекательные факты о человеческом теле. Людям понравилось настолько, что его ролики набирают миллионы просмотров, а аккаунт может похвастаться 1,4 млн подписчиков. В основном автор канала делится статистическими данными о редких способностях и отклонениях, связанными с людьми, благодаря которым вы сможете узнать, насколько вы редкий экземпляр. Мы собрали для вас 17 фактов, и все они с нетерпением ждут вашего внимания далее.

«Некоторые люди чихают при попадании в глаза солнечного света. Это называется световой чихательный рефлекс. Наблюдается в среднем у 26% населения, является недостаточно хорошо изученной генетической чертой»

«Только у 12% людей есть тетрахроматия — одновременное восприятие цветового спектра четырьмя различными типами световых рецепторов. Люди с тетрахроматией видят примерно в 10 раз больше оттенков и цветов, чем люди с обычным зрением»

«У 10% людей есть палец Мортона. Это когда большой палец ноги короче, чем следующий. У Статуи Свободы тоже есть палец Мортона»

«2% людей имеют рыжие волосы от природы. Чтобы иметь ребенка с таким цветом волос, оба родителя должны обладать этим геном, и, хотя рыжие составляют крошечную часть населения, одно исследование показало, что в 30% рекламных объявлений показаны люди с рыжими волосами»

«Небольшое отверстие на ухе есть менее чем у 1% людей. Некоторые эволюционные биологи утверждают, что это то, что осталось от жабр»

«9% людей ощущают привкус мыла в кинзе. Кинза содержит химическое вещество, которое является побочным продуктом мыловарения»

«Всего 1% людей являются амбидекстрами, т.е. одинаково владеют как правой, так и левой руками. Для них нет никакой разницы, какую руку использовать»

«У 35% людей нет зубов мудрости. Раньше зубы мудрости служили определенной цели, но теперь они больше не используются, поэтому мы их удаляем, чтобы они не вызывали воспаление, пока прорезаются через дёсны. Таким людям можно только позавидовать»

«Только 33% людей умеют свистеть. Научиться может практически каждый, для этого просто надо освоить технику»

«83,7% людей могут свернуть язык в трубочку, но только 14,7% людей могут сделать из языка "клевер"»

«1% людей нуждается в меньшем количестве сна, чем остальные. Эта особенность позволяет им проходить цикл сна быстрее, чем у обычного человека»

«Только 5% людей имеют дуговые отпечатки пальцев. У большинства людей отпечатки либо петлевые, либо завитковые»

У автора этого фото как минимум на одной руке есть все три вида отпечатков (слева направо): завитковый, петлевой и дуговой.

«1% людей обладает двойным рядом ресниц. Хотя некоторым может казаться, что этому можно позавидовать, на самом деле это может вызывать некоторые проблемы»

Автор фото: «У меня редкое генетическое заболевание — дистихиаз (двойной ряд ресниц). Иногда они растут в мой глаз».

«Ямочки на щеках есть только у 25% людей. Они могут быть как с двух сторон, так и с одной. Они также передаются по наследству, и если у вас есть ямочки на щеках, то скорее всего они тоже будут и у вашего ребёнка»

«У 20% людей между передними зубами есть щель. Обычно причиной этого является несоответствие между размером челюсти и размером зубов»