Мнение: А в чём преступление в жизни с родителями?

Один поц в “Барчике” измумился, что мне почти сорок, а я (внимание, сейчас страшную вещь напишу) с мамой живу. Ну, я знаю, что в России это страшное преступление и стопудовый признак инопланетянина, но, блэт, а в чём суть-то преступления, я не пойму, что надо прямо публично каяться и посыпать себе голову пеплом? Сколько раз мне приходилось в жизни помогать старухам, которых бросали сыновья в одиночестве, и я всегда думал – блэт, ну какой надо быть скотиной, чтобы беспомощную старуху в старости одну без всякой помощи бросать? ДЛЯ ЭТОГО она тебя растила, давпайоп, что ли? А человеки в это время считают, что надо по достижении взрослого возраста сломя голову бежать от родителей (кстати, как-то доводилось жить в КГТ, когда далеко было на делюги ездить, и теперь не понимаю – и в чём прикол жить чёрт-те где и чёрт-те как, лишь бы только вот не с родителями и точка?), а то общество же их не примет и изгоями сделает!

А ещё я вспомнил, как у меня несколько лет назад вся семья тяжело заболела и только я один поддержкой им оказался. Внимание, вопрос на троечку – и что было бы с ними, если бы я продолжал жить отдельно, раз того требуют правильнообывательские нормы, которые я вообще-то в гробу видел и которые мне на хрен ни разу не нужны?..

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