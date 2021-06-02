Мнение: Письмо: “Присутствует ли хвост до сих пор?”

Друзья, когда вы читаете про мусор в поле, сливы и хвосты, вы не должны пугаться.

Игнорировать это нельзя, без этого ваша жизнь будет лучше.

Но чтобы слив стал опасен для выживания – это должна быть полная потеря себя.

А чтобы стал критически опасен хвост, это должно быть настоящее преступление.

Обычно же в письмах идет речь о мелких косяках и мелких сливах.

Нормальная жизнь постепенно приводит поле к балансу.

Не нужно пугаться хвостов, как автор вот этого письма.

luba_kiryazieva

Уважаемая Эволюция, сердечно благодарю Вас за разбор моего прошлого письма про хвост https://evo-lutio.livejournal.com/1308160.html

«Кто не рискует»

На днях речь зашла в блоге на эту тему, я хотела кратко описать как я пробовала убрать хвост, но наверное я уже опоздала со своим письмом. Дней 50 я его убирала. Если убрала. Но возможно я заблуждаюсь.

(Народ, чтобы убрать хвост, его достаточно просто осознать. Если вы нанесли человеку материальный ущерб, лучше компенсировать это. А в остальных случаях достаточно просто осознать)

Сразу после разбора письма я побежала туда, куда бегут все испуганные люди- в церковь. Я ходила туда каждый день, мне слегка полегчало, но я и не ждала, что это произойдёт за один день. Честно говоря, ориентировалась я только на то «отлегло/не отлегло». Ну вот фокус на себе это , наверное?

(Я не против того, чтобы вы ходили в церковь, но к хвостам это не имеет отношения. Хвост – это не грех, это превышение своих полномочий в отношениях. Это надо просто увидеть и поменять к этому отношение, а замаливать не обязательно. Хотя если вы по любому поводу привыкли молиться, это ваше право)

Потом был Новый Год, я поздравила того мужчину. Мне показалось, что мне нужно признать свое несправедливое к нему отношение и признать его превосходство , возможно так я верну долг.

(Она грубовато с мужчиной поступила, возможно обидела, но никакого ущерба ему не нанесла. Бегать за ним извиняться было не нужно. Поздравить можно было, а можно было и не поздравлять. Для избавления от хвоста достаточно осознать, что вы много на себя взяли, и решить не делать так больше)

Наверное не надо было этого делать, ведь на тот момент общения совсем не было месяцев 9.

Я написала:

«Каждая кошка и птица

смотрит на тебя моими глазами.

Но я не буду тебе мешать, если ты счастлив.

Я постараюсь быть сильнее, если это возможно.

Поздравляю тебя с Новым Годом!»

Я не была пьяная. Просто не знала как выйти из этой ситуации.

Он ответил сразу, но сообщение я увидела только на утро, оно не высветилось:

«Спасибо большое, дорогая. Скучаю по тебе. Поздравляю тебя тоже. Желаю тебе счастья и удачи».

(Обратите внимания, как он красиво ответил и сколько багов в ее сообщении, причем верхних. Она молилась в церкви, но корону по отношению к нему так и не увидела. И, к сожалению, это постоянная практика. На коленях готовы стоять и посыпать голову пеплом, но ни за что не хотят стать скромными, все равно остаются демиургами. Чувство вины всех невротиков от того, что они считают себя виноватыми в чужих бедах. Если бы осознали насколько они маленькие и незначительные, никаких хвостов не осталось бы, никакого невротизма, никакой тревоги)

Я написала:

«Я очень жалею, что была такой дурой. Прости»

Он ничего не ответил.

(Она просит у него прощения, хотя ущерб она нанесла себе. Хвост – это ваш ущерб себе, а не другому. А она надела на него колпачок)

Через 2 недели у меня был др, он поздравил сообщением. Я в ответ поздравила его с открытием тренажёрного зала, сказала, что все говорят, что зал очень крутой.

Он: Ну не такой крутой как ваш, но неплохой.

Я: Весь город вами восхищается (это правда, он известный предприниматель в нашем городе, очень хороший).

Он поблагодарил.

Подарки, которые он мне дарил были очень хорошими, но это было большим репейником для меня, поэтому я отдала их сестре.

(Что такое репейник, она тоже не понимает. Подарки не могут быть репейником, репейник бывает только от лазов мимо границ и в чужую голову. В общем тайное знание о поле потому и оставалось тайным, что большинство людей начинают воспринимать фигуры и предметы в поле как физические вещи)

Продолжила ходить в церковь. Я почувствовала, что отлегло, только когда я отрефлексировала зависть и пожелала ему (во время молитвы) того, что я больше всего боялась- любви. Я много раз повторила: «Любви, любви тебе, любви.» Понятно что не моими молитвами все у него хорошо. Но мне надо было разделить границы. И я много-много раз повторила: «Господи , спаси меня от зависти».

(Ну вот от зависти и других пороков можно просить избавления у Бога, хотя одной просьбы мало, надо еще правильно понимать, от чего именно вы хотите избавиться и прилагать для этого усилия)

Эволюция, скажите, пожалуйста, был ли слив в моих действиях? Присутствует ли этот хвост в моем поле до сих пор?

(Если я скажу автору, что присутствует, вдруг она уйдет в монастырь. Если вы осознали, что были грубой и высокомерной, скорее всего от хвоста вы избавились. Это не такой уж и большой хвост и навредить он мог вашим будущим отношениям, если вы и дальше были бы надменной и грубой, не осознавая, что это неправильно. Вот и вся опасность. Как с такими нервными читателями можно про поле говорить?)

Я работаю на трёх работах, воспитываю сына, стараюсь работать над своими настройками Эго. Больше всего мне хотелось бы прекратить быть рапаном.

(Чтобы перестать быть рапаном, надо осознать, что на других людей вы не влияете, на свою жизнь – да, на жизнь сына – в какой-то мере, на жизнь любящих вас людей – постольку, поскольку они вас любят. Вот что такое границы – увидеть и принять свою незначительность для других и свою ответственность за себя)