Экс-депутата Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, его допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.

«Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», – Сообщил источник ТАСС. Уточняется, что другой источник сообщил о том, что что допрос Гудкова сейчас продолжается, политик вину не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Гудкова допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.

«Его отвезут в ГСУ ГУМВД по Москве, будет допрос», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция начала обыски в домах политика Дмитрия Гудкова, начальника его штаба Виталия Венидиктова, а также экс-председателя «Открытой России» (признана нежелательной в России) Александра Соловьева.

Гудков был депутатом Госудумы VI созыва с декабря 2011 по октябрь 2016.