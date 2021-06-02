 

Экс-депутата Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба

02.06.2021, 3:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, его допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.

«Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», – Сообщил источник ТАСС.  Уточняется, что другой источник сообщил о том, что что допрос Гудкова сейчас продолжается, политик вину не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Гудкова допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.

«Его отвезут в ГСУ ГУМВД по Москве, будет допрос», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция начала обыски в домах политика Дмитрия Гудкова, начальника его штаба Виталия Венидиктова, а также экс-председателя «Открытой России» (признана нежелательной в России) Александра Соловьева.  

Гудков был депутатом Госудумы VI созыва с декабря 2011 по октябрь 2016.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

11.08 / “Установка на жесткое подавление”: В Беларуси силовики начали задерживать демонстрантов

01.08 / Захарова призвала проанализировать ситуацию с закрытием авиасообщения

16.02 / Арестович обвинил партию “Европейская солидарность” в работе по российским нарративам

08.04 / Spiegel – премьер Баварии сделал предзаказ «Спутника V» — и его тут же раскритиковали за хвастовство и эгоизм

17.11 / Суд отменил заочный арест Януковича, Санду победила на выборах президента Молдовы. Главное за день

12.09 / На покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы в Иркутске выделили 34 млн рублей

17.11 / Самарские ученые оснастят беспилотники-агрономы «космическим зрением»

29.01 / Путин подписал закон о продлении СНВ-3

06.04 / Лукашенко разъяснил Польше, где родина у белорусских поляков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика