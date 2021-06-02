 

Алиханов усомнился в способности Tesla Маска что-то предложить России

02.06.2021, 3:54, Новости дня
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Основателю Tesla Илону Маску нечего предложить РФ в плане автомобильного производства, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.

«Откровенно говоря, мне кажется, что Маску нам нечего предложить в плане автомобильного производства. Что он может нам предложить?» – сказал Алиханов, отметив, что «электромобили, электробусы у нас производятся».

«Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное. Я помню отчеты, насколько я понимаю, не самое прибыльное у него производство в его бизнес-империи», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

Он считает, что другие направления в альтернативной энергетике представляют больший интерес. Алиханов высказал «личное мнение», согласно которому, «основная задача» промышленности – «это системы накопления-суперконденсаторы и система хранения энергии». По его словам, данная технология «уже видна, она на расстоянии вытянутой руки находится».

Алиханов призвал «сделать усилие и обрести лидерство в этом направлении». В этом случае «многое из того, на что мы смотрим каждый день, будет выглядеть совсем по-другому». В частности, «альтернативные источники энергии – ветряки, солнце и другие – станут более значимыми в мировом масштабе, если появятся доступная и дешевая технология хранения энергии, накопленной этими источниками».

Напомним, Маск в ходе марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Также он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в РФ и заявил о готовности к сотрудничеству. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в РФ завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.



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