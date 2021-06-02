В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG

Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.

Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».

По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.

Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».