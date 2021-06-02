Свекровь ходит за нами по пятам… Мы в кафе — она с нами, мы на какой-то курорт — она уже на подхвате

С финансами в нашей семье всегда все хорошо. Свекровь этим пользуется — ходит за нами по пятам. Мы в кафе — она с нами, мы на какой-то курорт — она уже на подхвате. Мужа это никак не смущает, и он оплачивает все прихоти своей мамы.

Я заметила, что родственница начала к нам потребительски относиться. И я от этого устала.

Впервые свекровь поехала с нами в отпуск, когда сыну исполнилось три года. Я очень ждала этой поездки, так как засиделась в декрете.

Юлия Николаевна предложила нам свою помощь. Мол, ты будешь спокойно загорать, отдыхать с мужем, а я за внуком посмотрю.

Естественно, я поддержала ее инициативу. Муж тоже обрадовался, поэтому мы начали планировать совместное путешествие.

Для свекрови мы взяли отдельные апартаменты, сын ложился спать с ней. У нас была возможность сходить на дискотеку, расслабиться и отвлечься от родительских обязанностей.

Потом родилась вторая дочка. Она подросла, и мы задумались о второй поездке. Свекровь поехала с нами, ведь за двумя маленькими детьми следить на море не так и легко. Катались мы по странам часто, и всегда Юлия Николаевна нас сопровождала.

Моя мама из-за своей скромности отказывалась с нами ехать, а вот свекровь всегда была “за”.

Шли годы. Сын уже подрос и решил не ехать с нами на море. Он хотел посетить какой-то лагерь, тем более, все его одноклассники туда собирались. Мы с мужем перечить не стали.

В этом году в лагерь уже и дочка отправилась. Ей хочется отдыхать среди сверстников, ведь с нами скучновато. А после лагеря дочка поехала в Сочи вместе с подружкой, там живет ее бабушка. Мы с чистой душой отпустили ее на отдых.

Поэтому мы в этом году поехали с мужем… и свекровью! Она привыкла с нами кататься за эти годы и ходить по пятам, поэтому решила не отказывать себе в удовольствии. Муж весь отпуск просидел в интернете, ведь его бесили бабские разговоры. Если бы его мама не поехала с нами, все могло бы быть совсем по-другому.

Мы и так мало времени проводим вместе, а тут еще и отпуск испортили. На экскурсии не ходили — у свекрови артроз. Вечером не гуляли — ей было одиноко. В обед убегали с пляжа — ведь нежная кожа Юлии Николаевны сгорит на солнце.

Я заказала путевки для нас с мужем в Египет. Он настаивает, чтобы я предложила его матери, но я против. Пусть едет отдельно — в чем проблема? Деньги ей муж даст.

У нее много подружек, пусть их с собой берет. Можно в санаторий съездить, колени подлечить. Почему она плетется за нами?

Муж не видит проблемы в этом. А я считаю ее третьей лишней! Я хочу насладиться временем с мужем, гулять по пляжу, а не отсиживаться в столовой. Я замуж же не за свекровь выходила!

Почему свекровь сама не понимает, что нам нужно личное пространство. Неужели я не могу отдыхать так, как хочется мне?