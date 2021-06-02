 

Детокс салат: полное очищение толстой кишки всего за 3 дня!

02.06.2021, 3:50, Разное
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Этот детокс-салат обладает эффективной способностью глубоко очищать кишечник, оздоравливая весь организм!

Здоровая пищеварительная система необходима для того, чтобы иметь здоровое тело. Когда у нас есть заболевания толстой кишки, такие как воспаление, инфекции, токсины, то это провоцирует развитие различных заболеваний.

Наша пищеварительная система расщепляет пищу, которую мы едим, и передает питательные вещества по всему телу. Если толстая кишка со всей нашей пищеварительной системой не работает наилучшим образом, то наше здоровье в целом страдает и это может вызвать большое количество заболеваний.

Проблемы толстого кишечника провоцируют:
Ожирение или лишний вес
запор
усталость
преждевременное старение
головные боли
аллергии
инфекции
хронические заболевания

Поскольку примерно 70% нашей иммунной системы находится в пищеварительном тракте, то проблемы пищеварительной системы приводят к ослабленной иммунной системе.

Прибавка в весе вызвана неспособностью пищеварительной системы расщеплять потребляемую пищу. А также это может привести к снижению всасывания питательных веществ и снижению способности организма избавляться от токсинов и отходов, что также может привести к запорам и вздутию живота.

Накопление токсинов и отходов  в толстой кишке, а также уменьшение поглощения питательных веществ, витаминов и минералов, может замедлить метаболизм. В результате это приводит к накоплению лишнего жира и усталости. А также снижает наше настроение и желание заниматься спортом.

Один из способов запустить пищеварительную систему — это правильно питаться, а также уменьшить стресс и больше двигаться.

А для начала, вы можете есть этот салат в течение 3 дней подряд. Это поможет сбалансировать уровень pH в организме. А также очистить толстую кишку и вывести накопившиеся токсины.

Ингредиенты:

Оливковое масло а также можно использовать льняное масло
свекла
капуста
морковь
лимонный сок
корень сельдерея
зелень любая по вашему вкусу

Натрите овощи и перемешайте, добавьте оливковое или льняное масло, а также щепотку гималайской соли.

Этот салат предлагает большое количество клетчатки, минералов и витаминов. В результате он сделает вашу пищеварительную систему намного лучше.



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