Как изменится жизнь россиян с 1 июня
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Ряд мер касается попыток удержать рост цен на продукты. Так, заканчивается срок соглашения, которое
власти составили с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на
сахар. После 1 июня сдерживать их намерены уже более рыночными методами.
Кроме того, в силу вступает механизм зернового демпфера, который должен защитить граждан от резких скачков цен на зерно. С 5 июня по 1 сентября приостановят экспорт гречихи и гречневой
крупы, чтобы избежать нового взлета цен на гречку.
Также станет обязательной цифровая маркировка мороженого и сыров. До этого она тестировалась добровольно.
С 1 июня компании обязаны заносить информацию о всех выданных
работникам корпоративных сим-картах в Единую систему идентификации и
аутентификации. Таким образом хотят сократить рынок “левых” сим-карт, которые часто используют мошенники.
С 1 июня начинает действовать закон о
просветительской деятельности. Под нее подпадает все, что связано с
передачей знаний и опыта. При этом недопустимо разжигать социальную, расовую, национальную и прочую рознь, пропагандировать
дискриминацию и т.п.
С 6 июня банки больше не могут отказать гражданину в “ипотечных каникулах” втихомолку. Они обязаны объяснить заемщику причину. Закон дает право на шестимесячную отсрочку тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.
С 1 июля банки будут
не вправе переводить пенсии и ряд других социальных выплат на какие-либо другие карты, кроме “Мир”. Кроме того, с 29 июня государство начнет само выявлять собственников
недвижимости, о которых нет полных данных в ЕГРН.
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