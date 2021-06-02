Tesla подает товарный знак, намекая на концептуальные планы Илона Маска.

Tesla недавно подала заявку на новый товарный знак для своего бренда в сфере ресторанных услуг, что является признаком того, что компания, возможно, наконец готовится реализовать идею, которую генеральный директор Илон Маск и другие руководители компании публично обсуждали как минимум с 2017 года.

Компания подала заявку на получение трех новых товарных знаков, которые будут охватывать следующие категории: «Ресторанные услуги, услуги всплывающих ресторанов, услуги ресторанов самообслуживания, услуги ресторана на вынос», согласно поданной 27 мая заявке в Управление по патентам и товарным знакам США. об этом впервые сообщил Electrek. Заявление ожидает рассмотрения и будет рассмотрено адвокатом примерно 27 августа.

Вы можете подумать, как ресторанная индустрия сочетается с самой влиятельной в мире компанией по производству роскошных электромобилей? Вернемся к 2017 году, когда тогдашний технический директор Дж. Б. Штраубель на конференции по ресторанным технологиям ФСТЭК заявил, что компания может перейти в ресторанный бизнес. Идея заключалась в том, чтобы превратить зарядные станции для электромобилей в круглосуточные магазины с полным спектром услуг, которые также предлагают еду. Tesla опробовала уменьшенную версию этой идеи, создав салоны, подобные той, что находится в его Кеттлман-Сити, Калифорнийская станция Supercharger.

Tesla Затем генеральный директор Илон Маск расширил идею круглосуточного магазина и отказался от нее. Twitter — как он это делает — концепция ресторана. «Собираюсь устроить старый школьный подъезд, кататься на роликовых коньках и рок-ресторан в одном из новых Tesla Расположение нагнетателей в Лос-Анджелесе ».

Собираюсь поставить старый школьный подъезд, кататься на роликовых коньках и рок-ресторан в одном из новых Tesla Расположение Supercharger в Лос-Анджелесе

— Илон Маск (@elonmusk) 7 января 2018 г.

Спустя несколько месяцев, Tesla действительно подавал заявку на открытие ресторана и нагнетательной станции, но с тех пор относительно тихо относился к потенциальному бизнесу. Компания, которая недавно распустила свою команду по связям с общественностью, не ответила на запросы о предоставлении дополнительной информации о Teslaпланирует открыть ресторанную зарядную станцию ​​или смогут ли другие рестораны использовать логотип для создания аналогичной бизнес-модели.

TeslaЗнаковый логотип «T» размещен в заявке USTPO как товарный знак для использования в ресторанах. Компания также подала заявку на товарный знак для слова «Tesla’, а также стилизованный вариант этого слова.

С этой регистрацией это выглядит как Tesla Возможно, он предпринимает необходимые шаги, чтобы продвинуться вперед в реализации планов Маска по созданию заправочной станции «Соник». Это не первый случай столкновения ресторанной индустрии и автомобильной промышленности. Путеводитель Мишлен, в котором потеря или приобретение звезды может сделать ресторан или разрушить его, был первоначально составлен в 1900 году братьями Андре и Эдуардом Мишлен, которые хотели создать спрос на автомобили и, следовательно, на шины, которые они производят. Поэтому они создали обширный путеводитель по ресторанам и отелям, а также механикам и заправочным станциям, чтобы люди могли использовать свою новообретенную мобильность, чтобы исследовать свои вкусовые рецепторы и мир.

TeslaРесторан с наддувом не столь революционен, как этот, но он предлагает творческий подход к игре с электромобилями, предоставляя людям другую структуру стимулов для покупки нового автомобиля — даже если этот стимул только для того, чтобы выглядеть модно, греясь в ностальгическом сиянии. прошлого. И кто знает, может быть, официанты подадут и гамбургеры на электрических роликовых коньках.

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