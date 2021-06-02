За 200 похищенных детей в Нигерии потребовали выкуп в 266 тыс. долларов

Бандиты в Нигерии потребовали заплатить 110 миллионов найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната в городе Тегина детей, сообщили СМИ.

Похитители направили требования директору школы, тот передах их властям страны. Как рассказал директор, он «был в недоумении, когда похитители заявили», что «сумма в размере 110 миллионов найр должна быть заплачена для гарантии освобождения детей». Бандиты угрожают убить школьников, если не получат выкуп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vanguard.

Напомним, из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить.