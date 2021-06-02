С большой сумкой и сабо: с чем еще носить модные джинсовые платья и сарафаны

Лето – горячая пора для джинсовых платьиц и сарафанов. Существует большое количество фасонов, которые подойдут на любую фигуру. Для начала стоит определиться, какую длину вы хотите. Отлично смотрятся как модели мини и миди, так и макси. Также нужно выбрать тот цвет, который вам больше всего нравится. Так, актуальны модели из темно-синего, светлого или черного денима. В статье представлены актуальные фасоны на лето 2021.

Макси

Платье, полностью закрывающее ноги, смотрится женственно и стильно (главное фото). Обратите внимание на модели с вертикальным рядом пуговиц – такой декор визуально делает вас стройнее. В качестве дополнительного декоративного элемента хорош и вырез, который открывает ноги при ходьбе.

С широкими бретелями

Актуальны джинсовые сарафаны с широкими бретелями. Вниз надевайте что-то легкое и воздушное. Например, прозрачную фатиновую блузу с объемными рукавами-фонариками.

С контрастными пуговицами

Вертикальный ряд пуговиц визуально вытягивает силуэт. Надевайте сарафан без рукавов с простой белой футболкой и спортивной обувью.

С акцентированной талией

Актуальны платья длины мини с акцентированной талией. Приталенный силуэт делает образ очень женственным.

С воланами

Для праздничных выходов подходят мини-платья с декором, например, рюшами и воланами.

С поясом

В тренде платья расклешенного кроя. Талию стоит акцентировать поясом.

С поясом хорошо сочетаются и модели прямого кроя с рубашечным воротником.

С разрезами

Обратите внимание на модели из темного джинса. В качестве декоративных элементов хороши боковые разрезы. Они придают образу динамичность.

С тонкими бретелями

Модели длины миди с тонкими бретелями – выбор романтичных модниц.

Такое платье лучше носить с бельем телесного цвета или без бретелей. В тренде романтичные платьица А-силуэта на тонких бретельках.