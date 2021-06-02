Как (и главное когда) женщине надо есть орехи, чтобы ее кожа долго была молодой

Любая женщина хочет, чтобы и в 40, и в 50 лет ее кожа продолжала оставаться свежей и подтянутой. В погоне за красотой дамы прибегают к самым разным уловкам: услугам косметологов, использованию дорогих средств по уходу и т. д.

Но не всем известно, что некоторые продукты питания — тоже неплохие источники молодости. Один из них — орехи. О том, как их правильно есть — далее.

Какие орехи продлевают молодость

Кожа будет рада любым орехам, независимо от их стоимости. Их главная ценность — в маслах, которых очень много в составе. Именно масла положительно воздействуют на состояние кожи лица, поддерживая ее тонус, здоровый вид и придавая сияние.

Другое преимущество орехов — в витаминно-минеральном составе, который тоже очень важен для кожи. В нем присутствуют все “женские” витамины (в частности, группы В), а также ценные минералы: селен, калий, кальций и магний, от которых зависит здоровье щитовидной железы и гормональной системы.

С чем сочетать орехи

Орехи можно есть в чистом виде, но лучше добавлять их в готовые блюда — так они не только принесут организму пользу, но еще и придадут привычной еде особенный вкус.

По утрам орехи можно добавлять в смузи или кашу, в обед — в легкий салат. В течение дня или на ночь можно съедать небольшое количество орешков для утоления чувства голода.

Лучшее время для орехов

Когда лучше есть орехи, чтобы организм усваивал полезные вещества по максимуму? Идеальное время для этого — утро. В это время организм впитывает максимум пользы из полученной пищи, чтобы зарядиться энергией на целый день.

Во второй половине дня употребление орешков лучше ограничить или хотя бы не есть их в сочетании с продуктами, которые организму сложно переваривать (например, с мясом или грибами). Лучшие компаньоны для них в это время — фрукты, овощи и свежая зелень (можно с творогом).

В чем проявить осторожность

Безусловно, орехи — ценный продукт, но употреблять их нужно осторожно. Во-первых, никогда не стоит забывать о том, что это очень калорийный продукт. Есть их бесконтрольно нельзя — чревато лишними килограммами. А тем, у кого они уже есть, нужно есть орешки еще осторожнее.

Тем, у кого наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем кишечника или поджелудочной железы, от употребления орехов стоит отказаться полностью. Организм попросту не сможет нормально переварить их.

Диетологи советуют съедать в день 1/4 стакана любых орехов. Этого будет достаточно, чтобы организм полностью насытился всем полезным и не начал откладывать лишний жир.