Российское движение школьников провело Артфест в парке Горького

В Международный день защиты детей Российское движение школьников (РШД) вместе с Союзом уличных театров и артистов провело на фестивале «Большая перемена» Артфест. Территория парка Горького в Москве превратилась в мир свободного творчества для детей, родителей и педагогов.

Пространство РДШ в парке, оформленное в стилистике морского порта, стало местом притяжения детей и их родителей и помогло с головой погрузиться в мир свободного творчества. Ключевой акцент образов арт-кораблей – огромный пятиметровый маяк, символ навигационной функции РДШ для современных школьников. Созданные руками детей и их родителей в Творческой Лаборатории РДШ под чутким руководством московского художника Ильи Сибирякова, архитектурные образы различных плавательных средств бороздили просторы ЦПКиО им М. Горького в День защиты детей, рассказывая о деятельности РДШ и поднимая настроение гостям праздника, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Задача проекта помочь детям найти общий язык с родителями, учителями и миром, который их окружает», – подчеркнула исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Площадку РШД посетил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Весь процесс образования меняется. Самое лучшее образование и развитие — это, конечно, совместная работа и совместное творчество, когда у ребят есть возможность выбирать, пробовать, иногда ошибаться, но пробовать снова, и это здорово. Задача государства – создать пространство возможностей, сделать так, чтобы каждый человек как можно быстрее смог попробовать себя в разных направлениях, найти свое предназначение в жизни, свой талант и самореализоваться», – отметил он.

Будущие советники по воспитанию рассказали о деятельности и первых результатах проекта «Навигаторы детства», активисты РДШ представили концепцию площадки и поделились своими достижениями в рамках проектов движения.

Особое место занял лекторий проекта «Навигаторы детства», нацеленный на максимально сближающее взаимодействие между «взрослым» и «детским миром». «На площадке мы создаем возможность и педагогам, и ребятам встретиться и пообщаться с навигаторами детства, будущими советниками директоров, получить консультации и узнать приемы, как развить свой потенциал, найти ориентир и выбрать будущую профессию», – рассказал о площадке координатор проекта «Навигаторы детства» Брянской области Сергей Шишкин.

На протяжении всего дня родители и дети принимали участие в лектории от ведущих экспертов и психологов, узнавали интересные приемы взаимодействия и общения друг с другом, и в итоге дети совместно со взрослыми создали свою «инструкцию по применению» для ребенка, родителя и педагога, организовав диалог на равных. Также в рамках работы площадки состоялось подписание соглашения между Российским движением школьников и Содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны».

Уточняется, что Артфест прошел не только в столице, но и в регионах. Так в Курске в парке «Боева Дача» отметили День защиты детей под девизом «Творчество будущего». Фестиваль собрал более 1 тыс. 400 человек. В рамках фестиваля работали различные арт-площадки: театр, живопись, наука, спорт, настольные игры, «Классная встреча» с актрисой МХАТ, уроженкой города Курска Юлией Галкиной.

А в Петрозаводске Артфест объединил более 250 школьников, их родителей, педагогов и жителей города. В ходе Фестиваля все желающие смогли принять участие в творческих мастерских.

Ранее к международному Дню защиты детей Российское движение школьников (РДШ) совместно с продюсерским центром Игоря Матвиенко написали песню «Дети-герои», посвященную героическим подвигам детей в России.