 

Репортер заявила о надежде Трампа на «восстановление» в качестве президента США

02.06.2021, 2:28, Новости дня
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Как утверждает репортер New York Times Мэгги Хаберман, экс-глава американского государства Дональд Трамп утверждает, что его «восстановят» на посту президента США к августу.

По словам Хаберман, Трамп заявляет «разным людям, с которыми он контактирует, что ожидает того, что будет восстановлен к августу». Репортер подчеркнула, что «это не так работает». «Я просто делюсь информацией», – приводит ее слова РИА «Новости».

Хаберман отметила, что «это все происходит не в вакууме». Она рассказала, что Трамп «столкнулся с возможностью обвинений со стороны окружного прокурора Манхэттена». Прокуроры в штате Нью-Йорк расследуют возможные нарушения в компании Трампа. Сам Трамп отрицает какие-либо нарушения.

Напомним, Хаберман получила Пулитцеровскую премию за освещение работы Белого дома при Трампе. Его администрация предоставила Хаберман широкие возможности, но потом разочаровалась, поскольку не получила положительного освещения в прессе. Трамп называл Хаберман «третьесортным репортером». Сейчас Трамп отказывается отвечать на вопросы о том, будет ли участвовать в выборах в США в 2024 году.



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