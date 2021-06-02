 

Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»

02.06.2021, 2:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, информирует национальный регулятор Anvisa.

В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости».

Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

21.01 / «Новое унижение» — Трампу грозит исключение из Гильдии киноактёров США

06.04 / Эксперты опасаются четвёртой волны коронавируса в США после Пасхи

01.08 / Кулеба: Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР

21.12 / Российские военные провели урок русского языка для детей сирийского Эль-Камышлы

10.02 / И.о. главы САП Грищук подтвердил информацию о расследовании НАБУ дела по закупкам Украиной вакцины от COVID-19

13.02 / Голубовская: COVID-скептиков стало намного меньше

26.03 / Сидящую на крыше львицу заметили в Подмосковье

09.05 / Археологи получили новую информацию о населении древней Камбоджи

12.05 / Израиль нанес удар по штабу военной разведки ХАМАС в Газе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]om

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика