Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»

В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, информирует национальный регулятор Anvisa.

В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости».

Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом.