Зеленский заявил об угрозе “российского блицкрига” в Донбассе

Украинский президент Владимир

Зеленский заявил, что неэффективность переговоров стран Нормандской четверки

может привести к “российскому блицкригу” в Донбассе в случае обострения

конфликта.

Глава государства подчеркнул,

что все стороны сделали в рамках Нормандского формата “важные шаги”, однако

лидеры стран-участниц “четверки” не обсуждают иные темы, кроме донбасского

конфликта. На переговорах не поднимаются вопросы Крыма, нового российского

трубопровода и т.д. Кроме того, не обсуждаются темы партнерства или членства

Украины в НАТО.

Украинский президент, кроме

того, посетовал, что главы европейских стран выбрали путь “осторожной

дипломатии” в отношении Кремля, не считая РФ участницей столкновений в Донбассе.

По его мнению, в итоге это может стать причиной расширения территорий,

находящихся под контролем ополчения, до административных границ Луганской и

Донецкой областей.

Похожее мнение ранее

озвучивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, несмотря на

некоторое снижение напряжения, угроза “агрессивных действий” со стороны России все еще сохраняется, и до полной деэскалации обстановки в Донбассе пока далеко.