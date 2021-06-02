 

Зеленский заявил об угрозе “российского блицкрига” в Донбассе

02.06.2021, 2:24, Разное
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Украинский президент Владимир
Зеленский заявил, что неэффективность переговоров стран Нормандской четверки
может привести к “российскому блицкригу” в Донбассе в случае обострения
конфликта.

Глава государства подчеркнул,
что все стороны сделали в рамках Нормандского формата “важные шаги”, однако
лидеры стран-участниц “четверки” не обсуждают иные темы, кроме донбасского
конфликта. На переговорах не поднимаются вопросы Крыма, нового российского
трубопровода и т.д. Кроме того, не обсуждаются темы партнерства или членства
Украины в НАТО.

Украинский президент, кроме
того, посетовал, что главы европейских стран выбрали путь “осторожной
дипломатии” в отношении Кремля, не считая РФ участницей столкновений в Донбассе.
По его мнению, в итоге это может стать причиной расширения территорий,
находящихся под контролем ополчения, до административных границ Луганской и
Донецкой областей.

Похожее мнение ранее
озвучивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, несмотря на
некоторое снижение напряжения, угроза “агрессивных действий” со стороны России все еще сохраняется, и до полной деэскалации обстановки в Донбассе пока далеко.



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