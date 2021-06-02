Культовому сериалу “Королек – птичка певчая” 35 лет: судьбы актеров второго плана
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Экранизацию романа Решата Нури Гюнтекина “Королек —
птичка певчая” 1986 года российские телезрители увидели только в начале
90-х. Семисерийная лента о бойкой красавице Фериде и ее злоключениях моментально
завоевала популярность, а пронзительный саундтрек, написанный композитором Эсином
Энгином, после выхода теленовеллы превратился в настоящий хит.
Главные роли в сериале “Королек — птичка певчая” исполнили
Айдан Шенер и Кенан Калав. “Мисс Турция” и начинающий бизнесмен
идеально вписались в роли Фериде и Кямрана. Артисты после премьеры проснулись
знаменитыми, завоевав искреннюю симпатию аудитории. О том, как непросто сложились судьбы Айдан Шенер и Кенана Калава, можно узнать в материале “Дни.ру”.
Не меньшего внимания заслуживают актеры, исполнившие в ленте
второстепенные роли. Артистка Серай Гезлер воплотила на экране образ кузины Фериде
– Мюжгян. К сожалению, этой героине посвятили мало экранного времени. Для Гезлер
работа в “Корольке” была дебютной. После такого замечательного старта
Серай продолжила активно сниматься, работала в театре. Игра артистки на сцене
отмечена множеством престижных наград.
В августе Гезлер отметит 60-летие. Сегодня исполнительница
роли Мюжгян занимает высокий пост – является генеральным директором
государственного театра в Стамбуле. Серай Гезлер часто можно увидеть на сцене.
В 2013-м актриса появилась в ремейке сериала “Королек — птичка певчая”,
исполнив эпизодическую роль.
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Актриса Тильбе Саран в культовой теленовелле сыграла подлую
подругу главной героини Назмие. После “Королька” актриса посвятила
себя театральной сцене – зарекомендовала себя как постановщик
и сценарист. 20 мая Тильбе Саран исполнилось 60 лет. Актриса продолжает
заниматься любимым делом. Российские зрители могли видеть турецкую знаменитость
в проектах “Позвоните моему менеджеру”, “Стамбульская невеста”
и “Отважный и красавица”.
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Роль двадцатипятилетней вдовы Нериман-ханым досталась
актрисе Нил Бурак. Артистка имела необычную внешность для Турции, чем обращала
на себя внимание режиссеров. Нил никогда не грезила кино – ее страстью всегда
была музыка. Артистка пишет песни, и сама их исполняет. За творческую карьеру
Бурак выпустила десять альбомов. Исполнительнице уже 73 года, она продолжает выступать.
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Актрисе Мине Чайыроглу на момент съемок сериала “Королек
— птичка певчая” было всего десять лет. Юной артистке доверили роль
приемной дочери Фериде, Мунисе. Героиня Чайыроглу по сюжету истории умирает
от дифтерита. Мине Чайыроглу уже 43 года, она замужем и воспитывает
сына. В детстве у Мины
было много предложений о работе, но с годами их становилось все меньше. Повзрослевшая
Чайыроглу оказалась менее востребована у режиссеров. Артистка продолжает
сниматься, но ее карьеру нельзя назвать блестящей. Впрочем, Мина не унывает. Параллельно
она развивается как певица. На ее концертах всегда много зрителей.
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Садри Алышик сыграл в сериале “Королек-птичка
певчая” главврача госпиталя Хайруллах-бея, который становится фиктивным
мужем главной героини. В ленте артист снимался в довольно почтенном возрасте – ему
как раз стукнул седьмой десяток. В Турции он считался суперзвездой. “Королек”
стал одним из последних проектов в его карьере.
В 1995 году Садри Алышик скончался. На родине его помнят не
только как актера, но и как поэта, в честь него назван театр и культурный
центр.
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