Культовому сериалу “Королек – птичка певчая” 35 лет: судьбы актеров второго плана

Экранизацию романа Решата Нури Гюнтекина “Королек —

птичка певчая” 1986 года российские телезрители увидели только в начале

90-х. Семисерийная лента о бойкой красавице Фериде и ее злоключениях моментально

завоевала популярность, а пронзительный саундтрек, написанный композитором Эсином

Энгином, после выхода теленовеллы превратился в настоящий хит.

Главные роли в сериале “Королек — птичка певчая” исполнили

Айдан Шенер и Кенан Калав. “Мисс Турция” и начинающий бизнесмен

идеально вписались в роли Фериде и Кямрана. Артисты после премьеры проснулись

знаменитыми, завоевав искреннюю симпатию аудитории. О том, как непросто сложились судьбы Айдан Шенер и Кенана Калава, можно узнать в материале “Дни.ру”.

Не меньшего внимания заслуживают актеры, исполнившие в ленте

второстепенные роли. Артистка Серай Гезлер воплотила на экране образ кузины Фериде

– Мюжгян. К сожалению, этой героине посвятили мало экранного времени. Для Гезлер

работа в “Корольке” была дебютной. После такого замечательного старта

Серай продолжила активно сниматься, работала в театре. Игра артистки на сцене

отмечена множеством престижных наград.

В августе Гезлер отметит 60-летие. Сегодня исполнительница

роли Мюжгян занимает высокий пост – является генеральным директором

государственного театра в Стамбуле. Серай Гезлер часто можно увидеть на сцене.

В 2013-м актриса появилась в ремейке сериала “Королек — птичка певчая”,

исполнив эпизодическую роль.

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Публикация от Seray Gözler (@seraygozler)

Актриса Тильбе Саран в культовой теленовелле сыграла подлую

подругу главной героини Назмие. После “Королька” актриса посвятила

себя театральной сцене – зарекомендовала себя как постановщик

и сценарист. 20 мая Тильбе Саран исполнилось 60 лет. Актриса продолжает

заниматься любимым делом. Российские зрители могли видеть турецкую знаменитость

в проектах “Позвоните моему менеджеру”, “Стамбульская невеста”

и “Отважный и красавица”.

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Публикация от Tilbe Saran (@tilbe.saran)

Роль двадцатипятилетней вдовы Нериман-ханым досталась

актрисе Нил Бурак. Артистка имела необычную внешность для Турции, чем обращала

на себя внимание режиссеров. Нил никогда не грезила кино – ее страстью всегда

была музыка. Артистка пишет песни, и сама их исполняет. За творческую карьеру

Бурак выпустила десять альбомов. Исполнительнице уже 73 года, она продолжает выступать.

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Публикация от Nil Burak���� (@nilburak1)

Актрисе Мине Чайыроглу на момент съемок сериала “Королек

— птичка певчая” было всего десять лет. Юной артистке доверили роль

приемной дочери Фериде, Мунисе. Героиня Чайыроглу по сюжету истории умирает

от дифтерита. Мине Чайыроглу уже 43 года, она замужем и воспитывает

сына. В детстве у Мины

было много предложений о работе, но с годами их становилось все меньше. Повзрослевшая

Чайыроглу оказалась менее востребована у режиссеров. Артистка продолжает

сниматься, но ее карьеру нельзя назвать блестящей. Впрочем, Мина не унывает. Параллельно

она развивается как певица. На ее концертах всегда много зрителей.

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Публикация от Mine Çayıroğlu (@minecayiroglu)

Садри Алышик сыграл в сериале “Королек-птичка

певчая” главврача госпиталя Хайруллах-бея, который становится фиктивным

мужем главной героини. В ленте артист снимался в довольно почтенном возрасте – ему

как раз стукнул седьмой десяток. В Турции он считался суперзвездой. “Королек”

стал одним из последних проектов в его карьере.

В 1995 году Садри Алышик скончался. На родине его помнят не

только как актера, но и как поэта, в честь него назван театр и культурный

центр.