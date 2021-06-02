Мнение: О шоке от встречи с глубинным народом России

Каждый раз, когда типичный русский интеллигент выходит «в народ» из мира собственных иллюзий, это заканчивается… шоковой терапией. Не для народа – для интеллигента. Такую традицию, произрастающую из тьмы веков, не победили даже интернет, айфон и ВК-ФБ-ОК: «глубинные» люди сильнее прогресса.

В этот раз просветление накрыло ещё одного моего знакомого.

Что удивительно, ему даже не пришлось покидать столицу, чтобы пережить шок. Достаточным оказалось сопоставить результаты всего трёх социологических опросов, чтобы понять, чем живёт сейчас простой русский человек.

Итак, 65% россиян считают, что за их материальное благополучие несёт солидарную ответственность государство. Которое должно не только регулировать зарплаты и цены, но также финансово поддерживать тех, кому денег по каким-то причинам не хватает.

62-65% россиян выступают за выплату безусловного базового дохода, при этом каждый третий (23% всего) из сторонников этой идеи не стал бы работать, получай он ББД.

Свыше 70% россиян поддерживают предложение направлять заключённых на стройки народного хозяйства. К чему, кстати, уже готовятся и в правительстве: вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что практика привлечения осужденных к строительству «имеет место на своё существование», а замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что в первую очередь труд заключённых будет использоваться на больших инфраструктурных проектах.

«Не, ну ты представляешь, оказывается этот народ только и мечтает, чтобы сидеть на печи, как Емеля, а работать за него должен кто-то другой, подконвойный, – захлёбывался в телефон этот знакомый, в целом неглупый молодой человек. – Ну вот что с таким народом можно построить, кроме нового ГУЛАГа?».

А и в самом деле – что?

И ещё: вас ведь не удивляет теперь, почему в 1930-е в #СССР было так много доносов, и отчего Иосиф Сталин, организовавший и террор, и ГУЛАГ, пользовался такой всенародной поддержкой?

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