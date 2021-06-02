 

Строительный гигант Katerra, поддерживаемый SoftBank, закрывается после сбора миллиардов

02.06.2021, 2:10, Разное
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Израсходовав более 2 миллиардов долларов финансирования, строительный стартап Katerra, поддерживаемый SoftBank, сообщил своим сотрудникам, что прекращает работу, говорится в сообщении The Information.

В прошлом году компания заявила, что в ней работает более 8000 сотрудников по всему миру.

Компания Katerra, базирующаяся в Менло-Парке, уже пыталась найти жизнеспособный бизнес по дешевому строительству квартир для застройщиков, когда в конце прошлого года она оказалась на грани банкротства, при этом компания обвинила свою последнюю борьбу в растущих затратах на рабочую силу и связанные с этим материалы. с пандемией. Компании был предоставлен последний шанс после получения финансовой помощи в размере 200 миллионов долларов от SoftBank, который, как сообщается, выкупил контрольный пакет акций после того, как уже вложил в это миллиарды долларов.

Падение Катерры стало самым громким провалом для SoftBank после провального IPO WeWork в 2019 году. Фирма в основном наблюдала рост своего портфеля Vision Fund в прошлом году на фоне более крупного ралли акций технологических компаний, хотя некоторые из этих прибылей в последние месяцы снизились.

В интервью Barron’s в прошлом месяце генеральный директор Масаеши Сон назвал Katerra, а также инвестиции SoftBank в Greensill «сожалениями» о себе. Среди других спонсоров Katerra были Khosla Ventures, DFJ Growth, Greenoaks Capital и Celesta Capital.

TechCrunch обратился к Катерре за комментариями.

Источник: Кolibri.Рress



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