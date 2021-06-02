 

Политика Дмитрия Гудкова задержали

02.06.2021, 2:08, Разное
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…по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Политика Дмитрия Гудкова задержали до суда по подозрению в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п.«б» ч.2 ст.165 УК). Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Альдаева.

Политика задерживают на двое суток. Ранее его допрашивали в качестве свидетеля.

Как передает SOTA со ссылкой на адвоката Альдаева, задержали тетю Гудкова Ирину Ермилову, она также находится в статусе подозреваемой.

Дополняется

Источник: Новая газета



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