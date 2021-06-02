 

Брюки-кюлоты опять в моде: какую модель выбрать и с чем сочетать горячий тренд лета 2021

02.06.2021, 1:58, Разное
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Кюлоты снова вернулись в список трендов. Благодаря своей длине они смотрятся необычно и хорошо сочетаются с различным верхом: топами, блузами, джемперами, кардиганами и блейзерами. Для теплого времени года особенно хороши укороченные брюки из льна. Этот материал прекрасно пропускает воздух, благодаря чему вам не будет жарко. Какие же кюлоты будут в моде этим летом? Вот самые трендовые модели.

Необычные расцветки

Любите яркие образы? Тогда обратите внимание на укороченные брюки необычных расцветок.

Например, в пыльно-розовом оттенке. Дополните лук белым джемпером и нюдовыми лодочками.

Желтый – один из трендовых цветов 2021. Сочетайте желтые кюлоты с белой блузой и сандалиями.

Стильно смотрятся и голубые брючки, по цвету напоминающие классический деним. Комбинируйте их с легкой белой блузой и коричневыми босоножками на массивной платформе.

В полоску

Часто кюлоты оказываются под огнем критики за то, что визуально укорачивают рост. Конечно, все дело в стилизации. Но если вы опасаетесь, что укороченные брючки украдут несколько сантиметров роста, перестрахуйтесь и выберите модель с вертикальной полоской. Сочетайте такие кюлоты с белой футболкой свободного кроя и черными сандалиями.

В песочной гамме

Неизменно стильно выглядят укороченные брюки теплых песочных оттенков. Стильно смотрятся комплекты с белым джемпером и черными лоферами.

На резинке

Брюки на резинке позволяют максимально подчеркнуть талию. Достаточно просто зафиксировать ремешок на поясе. Дополните лук белой блузой с объемными рукавами и черными сандалиями на шнуровке.

В белой гамме

Светлый лен – классический летний материал.

Белые льняные кюлоты используйте для составления монохромных комплектов с джемперами или рубашками свободного кроя.

Костюм

Укороченные брючки могут быть и частью костюма. В моде костюмы сочных оттенков – стильно и необычно!



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