В них не будет жарко, а образ получится стильным: как вписать в свой гардероб трендовые летние кардиганы

Летние кардиганы в этом году будут пользоваться популярностью. Стилисты сделали подбору вариантов сочетаний, которая поможет выглядеть эффектно и красиво каждый день. С помощью кардигана можно подчеркнуть свой образ, обратив внимание окружающих на силуэт.

Стильно и красиво

Летом кардиган помогает подчеркнуть стиль. Это хорошая возможность поэкспериментировать и подобрать для себя разные варианты и сочетания. Невесомость и воздушность считаются главными преимуществами этого элемента одежды.

Разные варианты тканей, красивые принты и узоры делают образ женственным и оригинальным. Даже простое сочетание с повседневными джинсами будет актуальным в летнее время. Они подойдут для любой погоды. Даже в жаркие дни можно дополнить легким кардиганом свой образ.

Женщинам, которые любят активный образ жизни, стилисты советуют обратить внимание на укороченные модели кардиганов. Они не сковывают движений, но при этом заменяют тяжелые свитера или куртки.

Эффектный лук

Дополнить романтический образ помогут шифоновые легкие кардиганы. Сейчас в тренде вышитые элементы на ткани, поэтому такое дополнение на кардигане будет также смотреться довольно стильно и красиво.

Обладательницам стройной фигуры можно подобрать кардиган разных размеров и фасонов. Сейчас акутальна свободная одежда, которая создает ощущение комфортности и легкости, при этом такие элементы хорошо сочетаются и с брюками, и с юбками. Свободные прямые кардиганы идеально подойдут тем, кто любит спортивный легкий стиль и сочетает верхнюю одежду с джинсами.

Что касается оттенков, то стилисты никак не ограничивают выбор, наоборот, чем ярче и необычнее будет выглядеть кардиган, тем эффектнее получится образ. Вязаные кардиганы делают образ презентабельным и стильным, а вот вещи из более легких тканей добавляют аутфиту изюминку.

Кардиган и фигура

Пышные и объемные кардиганы хорошо подойдут женщинам, у которых немного угловатая фигура. Они придают женственность и эффектность образу. Такой верх хорошо сочетается с обтягивающими джинсами или брюками. Идеальным на холодную погоду будет сочетание обтягивающего платья и свободного прямого кардигана.

Красоткам с пышной фигурой лучше обратить внимание на кардиганы из легкой полупрозрачной ткани, которые добавят образу женственность и смягчат форму. Этот прием можно использовать и обладательницам стройной фигуры, ведь такие кардиганы делают образ более гармоничным.

Худым девушкам стилисты советуют подбирать в свой гардероб кардиганы из более плотной и тяжелой ткани, которая немного утяжеляет образ, но при этом подчеркивает женственные нотки в фигуре.

Что касается расцветок, то можно экспериментировать. Хотя монотонные кардиганы выглядят эффектно и подходят под любой тип одежды, красочные и яркие элементы с интересными принтами будут выглядеть намного оригинальнее.

В этом сезоне будут актуальны разные принты и рисунки на ткани. Чем ярче элементы, тем интереснее наряд можно создать и таким образом подчеркнуть свой оригинальный стиль.