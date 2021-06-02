ВОЗ одобрила вакцину, которую используют в Украине, крымский “суд” “приговорил” Чубарова. Главное за день

ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 CoronaVac

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от COVID-19 CoronaVac разработки китайской компании Sinovac Biotech в список рекомендованных для экстренного использования. Украина уже получила 1,7 млн доз этого препарата.

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca, произведенную в Италии. К концу недели страна ожидает 705,6 тыс. доз этого препарата в рамках инициативы COVAX. Его будут использовать для вакцинации вторыми дозами тех, кто получил первую дозу вакцины от AstraZeneca.

К утру 1 июня вакцинацию от коронавируса завершили 129 тыс. украинцев. Всего с начала кампании по вакцинации сделали 1,16 млн прививок.

В Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают коронавирусные отделения.

В мире за сутки подтвердили наименьшее за два месяца число новых случаев COVID-19. Семь стран Евросоюза начали выдавать COVID-сертификаты.

Зеленский дал большое интервью

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта Украины с Россией “возможна в любой момент”, прокомментировал версию о том, что Украину не берут в НАТО из-за России, сказал, активирует ли Украина в случае вступления в НАТО пятую статью Североатлантического договора, заявил, что представители Германии и Франции боятся признать Россию стороной конфликта на Донбассе, и назвал себя доказательством отсутствия в Украине антисемитизма.

Он также отметил, что ожидал большего от канцлера Германии Ангелы Меркель, и заявил, что Германия не предоставила Украине с начала войны никакой военной помощи, хотя “она может”. В ответ в МИД Германии заявили, что поставки оружия в Украину не решат конфликт на Донбассе.

Читайте также: “Отель нашпигован прослушкой”. Самое интересное о предстоящей встрече Байдена с Путиным

Рада приняла ряд решений

Верховная Рада Украины 1 июня ограничила обращение пластиковых пакетов в Украине, приняла президентский закон о “суде в смартфоне”, утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины, и назначила представителей в конкурсную комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности.

Кроме того, парламент провалил включение в повестку дня законопроекта об отсрочке украинского дубляжа. Автор законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев считает, что летом, когда вступит в силу норма закона об обязательном показе фильмов на украинском языке, ее не смогут выполнить, потому что нового украиноязычного контента или новой мировой кинопродукции, которую можно было перевести, слишком мало из-за карантина.

В Крыму “суд” вынес “приговор” Чубарову

“Верховный суд” Крыма заочно приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима, 200 тыс. руб. штрафа (примерно 74,5 тыс. грн) и 200 часам исправительных работ. Прокуратура АР Крым квалифицировала действия оккупантов как нарушение законов и обычаев войны.

Приговор вынесли по делу о так называемой организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Адвокат Чубарова уже подал апелляцию.

Сам Чубаров назвал решение юридически ничтожным, а тех, кто причастен к его вынесению, – преступниками. Он уверен, что их ждет наказание.

В Беларуси политзаключенный попытался убить себя на заседании суда

Подозреваемый в “массовых беспорядках” в Минске Степан Латыпов в суде сообщил, что силовики угрожали ему и его родным, после чего воткнул себе в горло, предположительно, ручку, а также порезал руки. Охранники не сразу нашли ключи от клетки для подсудимых и смогли попасть к нему, только когда Латыпов уже был без сознания. Его прооперировали, врачи говорят, что сейчас угрозы его жизни нет.

Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро 2020

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил официальную заявку команды для участия на чемпионате Европы 2020. В составе команды – 26 игроков, из них 18 – представители чемпионата украинской Премьер-лиги, восемь – легионеры.

—