 

В Киеве прошла акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными

02.06.2021, 1:48, Новости дня
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По данным организаторов, минимум шесть подростков арестованы в Беларуси по политическим мотивам после президентских “выборов” 2020 года. Большинство из них обвиняются в участии в “массовых беспорядках” в декабре 2020 года.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

В руках у участников акции были плакаты с именами и фотографиями детей – 11-классника Сергея Гацкевича (ему присудили три года колонии), 17-летнего Виталия Прохорова (он получил два года колонии), 18-летнего Дмитрия Стаховского, который покончил с собой, и других.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Участники акции также провели перформанс в знак солидарности с политзаключенным Степаном Латыповым, который пытался покончить с собой во время суда в Минске, воткнув ручку в горло.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

По состоянию на 2 июня в Беларуси, по данным правозащитного центра “Весна”, за решеткой находится 454 политзаключенных. С августа 2020 года возбуждено более 3000 уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста. Только за май по политически мотивированным уголовным делам было осуждено не менее 109 человек.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Задерживали и детей. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) по итогам саммита в Лондоне 3–5 мая призвали провести в Беларуси новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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