Жителя Днепропетровской области приговорили к условному сроку за призывы “возвращаться в состав России”

Мельника признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Уголовное производство было открыто Службой безопасности Украины 30 марта. Следствие установило, что Мельник зарегистрировался во “ВКонтакте” в начале 2014 года.

“На странице сообщества “Днепропетровская народная республика ДпНР” он оставил комментарий: “Какой суверенитет Украины? Давно пора возвращаться в состав единой Родины! Только в составе России мы сможем дальше жить”, – пишет издание.

В сообществе “Украина, ДНР, ЛНР – стихи и анекдоты” мужчина написал: “Такой страны Украина не было в истории. Был бы клич, многие поддержали бы вернуться в состав России!”

Еще в одном комментарии, выявленном СБУ, Мельник призывал “бороться против оккупации”.

Высказывания Мульника прошли судебную лингвистическую экспертизу. В ее выводах отметили, что в них содержатся призывы к пользователям интернета, в частности жителям Днепра, “подняться и бороться против оккупации Киева, избрать путь Донецка, который вместе с Луганском на полпути к России и ждут других”.

18 мая Мельник и представитель прокуратуры заключили сделку. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Контекст:

Доступ к соцсети “ВКонтакте” вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали “Одноклассники”, сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

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