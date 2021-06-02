В Крыму заявили о готовности принимать туристов из Белоруссии

Крым способен принять большое количество туристов, приезжающих из Белоруссии, в аэропорту есть международный терминал, который может очень быстро развернуть все необходимое для их приема, сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«По данным, которые есть у меня, до «ковидного» года, невзирая на санкции и трудности добраться до Крыма, мы принимали около 20 тысяч жителей Белоруссии в летний период», – цитирует его «Крым 24».

Он добавил, что, когда авиарейс Симферополь – Минск станет доступным, эта цифра вырастет в разы.

В аэропорту Симферополя также подтвердили готовность принимать авиапассажиров из Белоруссии.

«Инфраструктура аэропорта Симферополь предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку. Аэропорт Симферополь обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.

Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».

В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.