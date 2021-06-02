 

Путин в День защиты детей встретился с российскими семьями

02.06.2021, 1:28, Разное
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Путин поздравил всех граждан России с Днем защиты детей. “Мы по хорошей традиции чествуем сегодня семьи, удостоенные орденов Родительской славы”, – сказал глава государства.

Самое нужное для ребенка – любовь и забота родителей, отметил президент. “В ваших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящен детям их воспитанию, гармоничному развитию”, – подчеркнул Путин.

По его словам, многодетные семьи передают традиции душевной щедрости. “Это огромный постоянный труд заботы, ответственности, но в то же время ни с чем не сравнимое счастье”, – добавил глава государства.

Орден “Родительская слава” учредили 13 мая 2008 года. Им награждают родителей и усыновителей, воспитывающих семь и более детей. Кроме того, семьям выплачивают денежное поощрение – 100 тысяч рублей.



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