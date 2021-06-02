Желтый цвет, платье-рубашка и белые брюки: из каких вещей можно составить шикарный летний аутфит, подходящий женщинам в возрасте 40+

Вы красивая женщина, которая хочет всегда выглядеть стильно? Это вполне достижимо в любом возрасте. Вы можете сделать это сами, но позвольте нам немного помочь вам. В статье мы представляем вашему вниманию несколько летних образов для женщин старше 40 лет. Также мы подготовили несколько очень полезных советов, которые помогут вам определиться с тем, какие вещи должны быть в вашем гардеробе.

Отметим, что одежду желтого цвета, платье-рубашку и белые брюки нужно первым делом приобрести для пополнения своего гардероба. Но обо всем по порядку. Из каких же вещей можно составить шикарный летний аутфит, который идеально подойдет женщинам после 40? Вот свежие модные идеи.

Используйте желтый цвет в одежде

Не столь важно, сколько вам лет. Желтый подходит для дам любого возраста. Он яркий, веселый и теплый. Одежда желтого цвета помогает выглядеть на несколько лет моложе. Вы можете надеть желтые брюки, юбку, футболку или платье. Также вы можете подобрать желтые аксессуары – сумочку, шарф, обувь или украшения.

Белые джинсы и рубашка

Первый аутфит, который будет отлично смотреться, включает белые джинсы и рубашку. Только не говорите, что вы не можете носить белую одежду, потому что кто-то сказал вам, что она не подходит для вашего возраста. Забудьте такую рекомендацию. Вы можете носить все, что вам нравится. Белые джинсы и рубашка – это отличный летний образ для женщин. Он смотрится шикарно и современно.

Рубашки из денима отлично подходят для зрелых женщин, потому что они помогают им выглядеть моложе. Такие рубашки прекрасно гармонируют с белыми джинсами. Поэтому вы определенно можете попробовать эти элементы одежды, если еще не носили ничего подобного.

Элегантное платье с принтом

Следующее, что вы можете надеть, это платье миди. Такая длина в этом сезоне в тренде. Миди является универсальной длиной, потому что она идеально подходит для дам разного возраста. Эта длина помогает подчеркнуть красивый силуэт, скрыть недостатки фигуры (если они есть) и выгодно выделить достоинства.

Длина миди хороша тем, что она позволяет чувствовать себя комфортно. Женщины в возрасте 40+ в коротких юбках или платьях могут ловить на себе непонимающие или даже осуждающие взгляды. Платье в пол уместно только для особых случаев. Каждый день его носить не будешь. Кроме того, летом в таких платьях жарко. Зато длина миди всегда уместна и удобна.

Если вы хотите добиться неповторимого внешнего вида, можете обратить внимание на шелковые или атласные платья. Они выглядят более элегантно и подходят для разных случаев. Вы можете надевать этот наряд в офис. Но он подойдет не только для работы. Вы вполне можете отправиться в таком платье в кафе после продолжительного трудового дня, чтобы расслабиться за чашечкой кофе, или сходить в гости к своим друзьям, чтобы узнать, как у них дела.

Ненавязчивый принт и подобранный в тон пояс сделают образ более гармоничным.

Шорты

Вы можете носить шорты, если считаете, что они вам идут. Правда, в слишком коротких шортах дамы, кому уже за 40, смотрятся несколько вульгарно. Однако есть множество других моделей, которые выглядят весьма интересно.

Стильно смотрятся шорты из денима. Но для летнего образа можно выбрать этот предмет одежды из хлопка, шелка, атласа, даже из шифона. С шортами можно носить любой топ. Но постарайтесь выбрать тот, который будет гармонично с ними сочетаться.

Если вы выбрали однотонный топ, поверх можно надеть шифоновое кимоно. Оно отлично подойдет для создания многослойности, которая в этом сезоне также в моде.

Шорты с высокой посадкой визуально делают ноги стройнее и длиннее. Любые шорты, подобранные по фигуре, визуально делают женщину моложе.

Черное платье и фетровая шляпа

Для следующего аутфита вам понадобится повседневное черное платье и некоторые аксессуары. Почему мы рекомендуем одежду черного цвета? Потому что у нее много преимуществ. Во-первых, она визуально делает силуэт стройнее. Во-вторых, черный цвет лучше всего защищает кожу от губительных для нее УФ-лучей. Это доказали ученые из Калифорнийского университета. В-третьих, черный – это самый практичный цвет одежды. Его легко сочетать с чем угодно.

Некоторые в пару к черному выбирают какой-нибудь контрастный цвет. Но можно использовать только черные вещи, если этот цвет вам очень нравится. Чтобы придать образу некоторую изюминку, наденьте фетровую шляпу.

Чтобы немного разбавить черный цвет, наденьте белые кроссовки.

Белое платье

Одежда белого цвета значительно освежает лицо, однако она немного полнит. Поэтому белое платье (кроме свадебного) может себе позволить только стройная дама. Остальным нужно сочетать этот элемент одежды, например, с длинным кардиганом.

Если фигура позволяет, можно смело носить белое платье. Лучше всего выбрать длину миди. Для лета удачный вариант – платье без рукавов.

Платье-рубашка

Платья-рубашки действительно необходимы для лета. Их удобно носить в жаркие дни. Они не сковывают движения, позволяют коже дышать. Вертикальная застежка визуально несколько вытягивает силуэт. Оно подчеркивает хрупкость и женственность дамы. Такой наряд подходит для любого случая. Главное – выбрать платье-рубашку с подходящим принтом. На работу можно надеть что-то более нейтральное. Платье-рубашка сделает образ более стильным и сдержанным.

Для романтического свидания можно надеть платье-рубашку с любым принтом. Придать образу игривости или миловидности помогут правильно подобранные аксессуары.

Белые брюки и розовая блузка

Следующий образ вы можете создать с помощью белых брюк и розовой рубашки. Белый отлично сочетается с розовым. Этот цвет выбирают эмоциональные и возвышенные личности. Люди в вещах розового цвета подсознательно воспринимаются более позитивно, кажутся добрыми и по-детски наивными. Кроме того, розовый цвет зрительно делает лицо моложе. Что еще нужно женщинам в возрасте 40 и старше?

Сочетание розового с белым никогда не подведет. Вы всегда будете выглядеть элегантно и женственно. Добавьте в образ аксессуар в виде аутентичного колье. Оно сделает ваш аутфит более оригинальным.

Плиссированная юбка

Плиссированные юбки в этом году очень популярны. Их носят женщины любого возраста. Плиссированная юбка может быть пошита из самых разных тканей, но для лета идеально подходят шелк и хлопок. Наденьте розовую плиссированную юбку с белым топом. Выше мы уже указывали, что сочетание этих цветов беспроигрышное. С рубашкой юбка тоже будет хорошо смотреться.

Широкие брюки, блузка с принтом и пиджак

Широкие брюки стали очень популярными в 2021 году. Укороченные брюки для лета – это отличный выбор. Длина штанин может быть разной. Если вы выбрали брюки до середины голени, то учтите, что они зрительно укорачивают ноги и визуально делают вас немного ниже ростом. Длина штанин до щиколотки подходит практически всем.

Носить укороченные брюки можно с чем угодно. Это зависит от того, на какое мероприятие вы собрались, а также от ваших личных предпочтений.

Вы можете надеть широкие брюки с шифоновой блузкой с принтом. Желательно подбирать цвета, которые сочетаются между собой. С синими брюками можно надеть блузку, в которой есть белые и розовые цвета. Они значительно освежают образ. Если вы предполагаете, что день будет прохладным, наденьте джинсовый пиджак. Этот предмет одежды обязательно должен быть в вашем гардеробе. Он зрительно делает вас моложе. Кроме того, джинсовый пиджак удобен в носке.

Мы представили только несколько идей, однако составить интересный и стильный аутфит можно и с другой одеждой. Главное правило при этом такое: носите то, что вам нравится.