Диета герцогини: как Кейт Миддлтон удается оставаться стройной даже с тремя детьми

Если вы часто интересуетесь тем, что нового у членов британской королевской семьи, вы, безусловно, не могли не заметить то, что, несмотря на рождение троих детей, Кейт Миддлтон сохраняет свою фигуру стройной. Возможно, вы задаетесь вопросами: “Как ей это удается? Что помогает герцогине Кембриджской держать себя в форме?”

Обязательно прочитайте эту статью до конца: вы узнаете о том, что, несмотря на диету, Кейт вполне может побаловать себя различными блюдами и десертами.

Невероятно, но факт

Кейт Миддлтон сохранила свою стройную фигуру несмотря на то, что находилась в положении три раза. Как ей удалось вернуться к своему весу до рождения ребенка в столь короткие сроки?

По правде говоря, герцогиня Кембриджская не любит физических упражнений. Однако она придерживается строгой диеты, которая включает в себя сырые продукты, продукты с высоким содержанием белка, а также минимальное количество углеводов. Диета 39-летней Кейт состоит из нежирных белков, овощей, фруктов и цельнозернового хлеба.

По слухам, Кейт очень любит севиче – перуанское блюдо из рыбы и морепродуктов. Источник, близкий к британской семье, сообщил: «Кейт старается сохранять идеальную фигуру, но ее мотивация – добиться сияющей кожи. Именно поэтому герцогиня употребляет сырую рыбу по крайней мере один день в неделю».

Другие секреты

Как и многие англичане, Кейт Миддлтон является большой поклонницей карри: ее любовь к “острым ощущениям” возникла во время поездки в Канаду с принцем Уильямом. Тогда пару угощали овощным карри с рисом басмати и бараниной, маринованной в вине: это было блюдо, приготовленное шеф-поваром Викрамом Виджем (совладелец сети ресторанов индийской кухни).

Необычный подход

Хотя Кейт Миддлтон придерживается строгой диеты, она не из тех, кто не может побаловать себя чем-то изысканным. Иногда герцогиня нарушает все мыслимые и немыслимые табу.

К примеру, во время своего визита в Канаду в 2016 году Кейт нарушила свое правило об употреблении еды перед телевизионными камерами: ей очень захотелось отведать блюдо моллюсков с горчичным соусом и татаки из соленой нерки (рыба семейства лососевых) с мисо.

Как видим, хотя Кейт Миддлтон предпочитает придерживаться строгой диеты, она не из тех, кто избегает праздничных угощений, когда того требует случай. Более того, Кейт часто балует приготовлением домашней пищи членов своей семьи: она использует рецепты своей матери Кэрол.

Безусловно, герцогиня придерживается активного образа жизни: любит бегать трусцой, а также плавать и кататься на лыжах.