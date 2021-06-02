 

В Ираке зафиксировали вспышку “черного грибка”. Известно о нескольких летальных случаях

02.06.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Больные умерли в городе Насирия, всего в городе зарегистрировали еще четыре случая заболевания “черным грибком”. 

Times of Oman со ссылкой на данные минздрава Ирака написала о смерти одного мужчины от мукормикоза в регионе Ди Кар на юге страны. Диагноз пациенту поставили после появления “черного грибка” в его глазу.

Директор департамента здравоохранения Ирака Абдул Амир Аль-Халфи объяснил, что “черный грибок” – это редкое заболевание, которое поражает иммунную систему человека. По словам чиновника, грибок не имеет  отношения коронавирусу.

Заразиться “черным грибком” можно из-за загрязнения в сельской местности и в почве, добавил Аль-Халфи.

Контекст:

Мукормикоз – редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет ослаблен (например, у больных раком или ВИЧ/СПИД), в том числе из-за приема определенных лекарств.

Вспышка мукормикоза в Индии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. С марта 2021 года в этой стране фиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Москвич признался в расчленении жены

07.07 / Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России

09.08 / Создан электрокатализатор для превращения углекислого газа в этиловый спирт

21.05 / Адвокат Чауса подал иск к ГБР, суд открыл производство

31.12 / Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

25.07 / Ученые собрались исследовать геном летучих мышей в Сибири на наличие коронавируса

19.05 / В США неизвестные открыли стрельбу по автобусу для вечеринок, есть погибшие и раненные

06.07 / ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

05.01 / США разместили беспилотники и военных на базе в Румынии

29.06 / В Германии оценили призыв к ЕС использовать «язык силы» в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика