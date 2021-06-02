В Ираке зафиксировали вспышку “черного грибка”. Известно о нескольких летальных случаях

Больные умерли в городе Насирия, всего в городе зарегистрировали еще четыре случая заболевания “черным грибком”.

Times of Oman со ссылкой на данные минздрава Ирака написала о смерти одного мужчины от мукормикоза в регионе Ди Кар на юге страны. Диагноз пациенту поставили после появления “черного грибка” в его глазу.

Директор департамента здравоохранения Ирака Абдул Амир Аль-Халфи объяснил, что “черный грибок” – это редкое заболевание, которое поражает иммунную систему человека. По словам чиновника, грибок не имеет отношения коронавирусу.

Заразиться “черным грибком” можно из-за загрязнения в сельской местности и в почве, добавил Аль-Халфи.

Контекст:

Мукормикоз – редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет ослаблен (например, у больных раком или ВИЧ/СПИД), в том числе из-за приема определенных лекарств.

Вспышка мукормикоза в Индии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. С марта 2021 года в этой стране фиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

—