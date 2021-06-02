Суд оставил Антоненко под домашним арестом. Он просил дать возможность ходить на работу, чтобы содержать детей

Адвокаты Антоненко просили изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Сам Антоненко пояснял, что пока он находился под стражей, его жена потеряла работу. По его словам, содержание детей у них сейчас “получается не лучшим образом”. Антоненко просил изменить ему меру пресечения, чтобы он мог посещать службу.

Суд оставил это ходатайство без удовлетворения.

Также во время заседания были исследованы материалы, ранее предоставленные прокурором, среди которых – протокол осмотра вещей и документов, информация об имущественном состоянии и доходах обвиняемых.

Следующее заседание по делу назначено на 8 июня.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября 2020 года.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

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