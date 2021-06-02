В еврейской общине Киева поддержали слова Зеленского, что в Украине нет антисемитизма

Он поддержал слова президента Владимира Зеленского о том, что в Украине нет антисемитизма.

“Раньше Украина имела несколько дурную славу из-за печальных страниц истории. Однако по сравнению с Советским Союзом ситуация и правда изменилась. Тогда люди вынуждены были скрывать это, существовали определенные квоты для поступления в университеты. Сейчас уже все нации и народности в Украине живут комфортно. Особенно это почувствовалось после 2014 года, когда ряд евреев вообще стал приписывать себя к украинским националистам, чего ранее нельзя было себе даже представить”, – сказал Барац.

Он отметил, что в Украине указом президента три еврейских праздника признаны общегосударственными, благодаря чему религиозные иудеи-украинцы могут в этот день получить заслуженный оплачиваемый выходной.

Зеленский в опубликованном 31 мая интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что является ответом на вопрос об антисемитизме в Украине. По его словам, это явление в стране сейчас “на самом низком уровне”.

Контекст:

В январе 2020 года Зеленский в интервью The Times of Israel заявил: “У меня еврейская кровь. И я президент”.

В июне Зеленский говорил, что в стране “очень низкий уровень антисемитизма”. О “подъеме антисемитизма” в Украине заявлял посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

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