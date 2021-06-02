 

В еврейской общине Киева поддержали слова Зеленского, что в Украине нет антисемитизма

02.06.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он поддержал слова президента Владимира Зеленского о том, что в Украине нет антисемитизма.

“Раньше Украина имела несколько дурную славу из-за печальных страниц истории. Однако по сравнению с Советским Союзом ситуация и правда изменилась. Тогда люди вынуждены были скрывать это, существовали определенные квоты для поступления в университеты. Сейчас уже все нации и народности в Украине живут комфортно. Особенно это почувствовалось после 2014 года, когда ряд евреев вообще стал приписывать себя к украинским националистам, чего ранее нельзя было себе даже представить”, – сказал Барац.

Он отметил, что в Украине указом президента три еврейских праздника признаны общегосударственными, благодаря чему религиозные иудеи-украинцы могут в этот день получить заслуженный оплачиваемый выходной.

Зеленский в опубликованном 31 мая интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что является ответом на вопрос об антисемитизме в Украине. По его словам, это явление в стране сейчас “на самом низком уровне”.

Контекст:

В январе 2020 года Зеленский в интервью The Times of Israel заявил: “У меня еврейская кровь. И я президент”.

В июне Зеленский говорил, что в стране “очень низкий уровень антисемитизма”. О “подъеме антисемитизма” в Украине заявлял посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Последние дебаты Трампа и Байдена посмотрели 21 млн человек

25.02 / В Сибири обнаружены следы первой пандемии чумы

12.05 / “Укрпошта” откажется от перевозки пчел после гибели 8 млн насекомых

19.11 / В 2020 году смертность в Украине ниже, чем в 2019 – Госстат

29.06 / Во второй тур президентских выборов в Польше выходят Дуда и мэр Варшавы

10.09 / Политика: Триединый день голосования меняет систему выборов

11.09 / Погибшую в Италии модель из РФ заподозрили в слежке за базой НАТО

24.06 / В грузинской лаборатории Лугара занялись изучением гена коронавируса

01.02 / AstraZeneca собирается увеличить поставки вакцины в Евросоюз

01.02 / Зеленский заявил, что был шокирован штурмом Капитолия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика