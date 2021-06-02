 

«Меня подставили»: белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича

02.06.2021, 0:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На белорусском телевидении покажут фрагмент допроса создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, в котором он расскажет о том, кто его подставил.

Показ фрагмента допроса задержанного в Минске создателя Nexta анонсировал белорусский телеканал ОНТ.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Ходорковский: Представляющие службы РФ товарищи бродят за мной по Лондону. Если будет приказ меня убить, они его, конечно, исполнят

29.06 / Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос

18.07 / Германия, Франция и Италия задумались ввести санкции против нарушителей оружейного эмбарго в Ливии

25.05 / Президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство над Беларусью

02.07 / Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из “списка Титова”

19.04 / Замглавы МИД Божок заявил, что ему хотят вручить новое подозрение

20.07 / Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

05.12 / Интерпол предупредил о готовящихся фальсификациях с вакцинами от коронавируса

15.05 / Украина ожидает, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства

27.01 / К концу 2020 года в тюрьмах по политическим или религиозным приговорам находились 109 крымчан – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика