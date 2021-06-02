Мнение: Туалетная тема в Петербурге

А вот туристов бы спросить, каково им в Петербурге с туалетной-то темой.

Вроде вот они, WC.

Прямо около достопримечательностей.

Только во что это обойдется семье туристов… (Про "красоту" этих серых домиков даже не говорю…)

50 р. с носа.

В подобных, с позволения сказать, заведениях льгот нет.

Ни пенсионерам, ни инвалидам, ни детям.

В Михайловском саду примерно такой, но уже по 60.

И далеко не все туристы знают, что бремя туалетное в Петербурге на заведениях общепита лежит.

В любой столовой, кафе можно посетить, воспользоваться "удобствами". Так было задумано.

Только многим это давно надоело, понавешали кодовых замков.

Куда людям податься?..

Сразу сравнение, а вот в Москве!..

В Москве в парках есть бесплатные туалеты.

В Петербурге раз-два, и обчелся.

А это, между прочим, отношение власть имущих к людям.

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