 

Мнение: Туалетная тема в Петербурге

02.06.2021, 0:32, Разное
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А вот туристов бы спросить, каково им в Петербурге с туалетной-то темой.
Вроде вот они, WC.
Прямо около достопримечательностей.

Только во что это обойдется семье туристов… (Про "красоту" этих серых домиков даже не говорю…)
50 р. с носа.
В подобных, с позволения сказать, заведениях льгот нет.
Ни пенсионерам, ни инвалидам, ни детям.
В Михайловском саду примерно такой, но уже по 60.

И далеко не все туристы знают, что бремя туалетное в Петербурге на заведениях общепита лежит.
В любой столовой, кафе можно посетить, воспользоваться "удобствами". Так было задумано.
Только многим это давно надоело, понавешали кодовых замков.
Куда людям податься?..
Сразу сравнение, а вот в Москве!..
В Москве в парках есть бесплатные туалеты.
В Петербурге раз-два, и обчелся.
А это, между прочим, отношение власть имущих к людям.

Источник: Достало



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