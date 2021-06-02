Вязаная одежда – летний тренд этого года: какие вещи носить и с чем сочетать

Мода нынче весьма демократична и приветствует любые эксперименты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этим летом будут актуальны тренды ушедшей зимы. Например, вещи из трикотажа. Разбираемся, как и с чем носить вязаную одежду.

Как платье

В жаркую погоду очень хорошо носить ту одежду, которая хорошо проветривается. Именно поэтому становятся настолько актуальными изделия, связанные крючком, из трикотажа. Они созданы таким образом, что вещь имеет много мелких дырочек, поэтому вам точно не будет жарко.

Правда, обратите внимание на то, что если вязка крупная, тогда платье может просвечивать. Позаботьтесь о том, чтобы не было видно ничего лишнего.

Сделать образ более эффектным можно с помощью пояса, банданы, косынки на голове или просто широкополой шляпы.

С блейзером

Короткие джинсовые шорты и блейзер — это самый актуальный тренд нынешнего лета. Поэтому вы можете смело вписать в такой образ топ из трикотажа. Он прекрасно сочетается с вышеперечисленными предметами гардероба. А плетеная сумочка еще более эффектно завершит ваш лук. От такой стильной штучки точно никто не сможет отвести взгляд.

В качестве топа

Кто сказал, что майки должны быть исключительно из текстиля и из стрейчевой ткани? Как раз летом очень уместны те вещи, которые не слишком сильно облегают тело. Поэтому можете смело брать вязаный топ. Он и проветривается хорошо, и смотрится стильно.

Актуальными являются и модели топов с вязаными вставками. Желательно, чтобы дырочки находились на животе.

Самодостаточная вещь

Если у вас есть брюки или джинсы, пиджак или блейзер, тогда вам не составит труда создать гармоничный образ, надев под низ вязаную кофту. С одной стороны, может показаться, будто вы сильно утеплились, но в действительности такое впечатление обманчиво. Тем более интересным и необычным получается образ, словно напоминание о зиме в разгар лета.

Как жилет

Платье-рубашка в сочетании с вязаным жилетом — это настоящий хит этого года и абсолютно беспроигрышная комбинация. Но если в холодную погоду приходилось надевать еще и брюки, то теперь, летом, можно смело открывать стройные ножки и ловить восхищенные взгляды. Изюминка образа заключается опять же в игре на контрастах. Сверху вроде как одежда кажется утепленной, а внизу – экстремальное мини.

Только не надевайте обувь на очень высоком каблуке, чтобы лук не получился вульгарным. Лучше отдайте предпочтение римским сандалиям на завязочках, сабо на не слишком высокой танкетке.