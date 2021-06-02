Покрывала, которые не надо брать для своей спальни и на какие стоит потратиться

Казалось бы, такая мелочь, но как много может сделать для интерьера спальни обычное покрывало для кровати! Именно оно способно одним махом удешевить всю картину или заставить ее выглядеть очень дорого.

Покрывала, которые не надо брать

В первую очередь, давайте поговорим о покрывалах, которые точно испортят любой интерьер:

Речь идет о “бабушкиных” вариантах, на которых изображены целые картины и пейзажи. Лучше избегать атласных стеганых вариантов (но некоторые случаи — исключение).Еще одно табу — “богатые” покрывала, усеянные оборками и лишним декором. В большинстве случаев безотказно работает принцип “чем проще, тем лучше”. К тому же в рюшах постоянно скапливается грязь — стоит немного затянуть со стиркой, как сразу картина становится очень неприглядной.Нехорошо смотрится покрывало, которое кажется маловатым для кровати. Правильно выбранный размер — залог того, что интерьер будет смотреться прилично. При выборе покрывала всегда старайтесь руководствоваться золотым правилом: ширина постели плюс 60 см. Этого вполне хватит для того, чтобы и место для сна застелить, и его ножки хорошенько спрятать.

Покрывала, которые надо брать: тренды

Первое, на что нужно обратить внимание, — стиль интерьера. Покрывало должно соответствовать ему полностью. А вот бояться смешивать текстуры не нужно.

Очень важно то, насколько гармонично покрывало впишется в интерьер не только по стилю, но и по цвету. Тут есть два варианта выбора:

Чтобы покрывало служило ярким акцентом и выделялось на общей картине (такое решение идеально для интерьеров, оформленных в сочетании нейтральных и приглушенных тонов).Чтобы оно полностью вписывалось в общую картину (в этом случае лучше всего выбирать покрывало под цвет штор или ключевого элемента декора).

И вот еще один лайфхак, которым частенько пользуются опытные дизайнеры интерьера. Чтобы все выглядело очень гармонично, нужно выбирать покрывало из правильного материала. Так, для массивных двуспальных кроватей идеально подходят покрывала из плотных тканей, махровые и стеганые изделия. А односпальные лучше застилать легкими тканями.

Старайтесь избегать покрывал из гладких материалов. Такие выдают все неровности кровати из-за хорошего светоотражения. От бугорков и складок не избавиться — они портят всю картину. Атласными и шелковыми покрывалами лучше не застилать кровать, если спальня маленькая: это выглядит неуместно и очень вызывающе.

Махровые покрывала “под травку” чаще дешевят интерьер, но в простых интерьерах они могут вписаться весьма прилично. Особенно если “травка” используется в качестве яркого акцента в общей картине.

Выбирая покрывало, не стоит забывать о натуральности ткани. Искусственные лучше обходить стороной, отдавая вместо них предпочтение льняным, хлопковым, бамбуковым вариантам. Для спальни неплохо подходят изделия из вискозы и смесовых тканей. Таким свойственна износостойкость, они не вызывают ни “парникового эффекта”, ни аллергии.

Заключение

Правильно выбранное покрывало будет служить верой и правдой долгие годы, поэтому старайтесь не жалеть денег на столь малую, но очень важную деталь интерьера своей спальни.