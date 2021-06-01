Ляшко: Одобрение ВОЗ препарата CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о вакцинации

“Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок”, – написал он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2347346212064156

По информации министра, Украина закупила 1 млн 913 тыс. доз вакцины CoronaVac.

“Сейчас ею прививают лиц старше 65 лет, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которых привлекли к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение “Дія”, – сообщил Ляшко.

Контекст:

Вакцина CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech стала седьмым препаратом, который одобрила ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield) и Sinopharm.

CoronaVac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая является поставщиком препарата в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

В Украине CoronaVac зарегистрировали 9 марта. Из законтрактованных Минздравом 1,9 млн доз препарата CoronaVac Украина уже получила 1,7 млн доз. Последняя партия в 500 тыс. доз прибыла в страну в конце мая.

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