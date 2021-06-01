60% украинцев оценили экономическую ситуацию в стране как плохую – опрос

5% людей оценили ситуацию, как хорошую или очень хорошую, а 32% – как не плохую и не хорошую.

“Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года – в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как очень плохую или достаточно плохую, 2% – как хорошую или очень хорошую, 26% – как не плохую и не хорошую”, – отметили в исследовании.

36% оценили благосостояние своей семьи как очень или достаточно плохое, 48% – как не плохое и не хорошее, 14% – как хорошее или очень хорошее.

“Как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года, тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%”, – пишут авторы соцопроса.

В Центра Разумкова подчеркнули, что украинца не верят в быстрые изменения в экономической сфере: 12% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

“Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% – что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Наиболее распространено мнение, что ситуация за три месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)”, – уточнили в исследовании.

Ожидания изменения ситуации в ближайшие два – три года противоречивы.

“Но если в конце января – начале февраля этого года доля тех, кто ожидал изменений в экономическом положении страны к худшему за этот период, несколько превышала долю тех, кто ожидал перемен к лучшему (соответственно 25% и 20%), то по данным последнего опроса, ожидание перемен к лучшему (30%) преобладает над ожиданиями изменений к худшему (21%)”, – сообщили в Центре Разумкова.

Исследование проводилось с 21 по 26 мая методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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